Crédito de u$s 100 millones para renovables

El Fondo Verde para el Clima (FVC), organismo de las Naciones Unidas, aprobó un crédito de U$S 100 millones para proyectos de eficiencia energética y energías renovables, especialmente biogás y biomasa, en Argentina, impulsados por pequeñas y medianas empresas. El financiamiento fue aprobado durante la reunión del directorio del FVC realizada en Corea, y será canalizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La línea será fortalecida con un aporte realizado por el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) de u$s 60 millones y se espera que adicionalmente las PyMEs y los inversores privados movilicen recursos por aproximadamente u$s 70 millones. Además, el préstamo contempla u$s 3 millones más para cooperación técnica no reembolsable.