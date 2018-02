Sin VAR en la próxima Champions League

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, cerró la puerta a la introducción del videoarbitraje en la próxima temporada de la Liga de Campeones al considerar que aún existe "una gran confusión" en torno a su uso. "No vamos a utilizar el asistente de video (VAR) en la próxima temporada de la Champions League", dijo el directivo esloveno durante el Congreso de la UEFA en Bratislava. Ceferin aseguró no estar en contra de la ayuda tecnológica para los árbitros, pero consideró que la asistencia de video aún no cuenta con la evolución suficiente como para formar parte del máximo evento de clubes del fútbol europeo.