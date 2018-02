Grecia: renunció el ministro de economía tras escándalo por recibir ayuda social del gobierno

El ministro griego de economía, Dimitri Papadimitriou, renunció hoy, al día siguiente de la dimisión de su esposa, viceministra de Trabajo, por haber solicitado y recibido una ayuda a la vivienda a pesar de ser ricos.



“El primer ministro Alexis Tsipras aceptó la renuncia del ministro de Economía Dimitri Papadimitriou”, anunció este martes un comunicado del gabinete del jefe de gobierno.



Rania Antonopoulos, viceministra de Trabajo, se había visto obligada a renunciar el lunes por haber obtenido durante casi dos años una ayuda mensual a la vivienda de 1.000 euros destinada a los diputados y ministros.



Rania Antonopoulos era ministra desde enero de 2015 y su marido desde noviembre de 2016.



Ambos residían habitualmente en Estados Unidos y trabajaban en el Levy Economics Institute of Bard College, estado de Nueva York, presidido por Papadimitriou.



En 2015, Rania Antonopoulos declaró un portafolio de acciones de un monto de u$s 340.000 y un ingreso anual de u$s 70.000.

Por su parte, Papadimitriou declaraba acciones por un monto de u$s 2,7 millones y un ingreso anual u$s 450.000.



El caso de la ayuda a la vivienda de la viceministra Antonopoulos -revelado por el diario Eleftheros Typos, cercano a la oposición- se convirtió rápidamente en un escándalo en un país gobernado por un partido de izquierda que aplica una política de austeridad muy impopular.



“Nunca tuve la intención de insultar al pueblo griego”, afirmó en un comunicado Antonopoulos, que dijo que “comprendía” que su situación financiera “haya aumentado la indignación pública”.



Antonopoulos prevé devolver el dinero. Por su parte, el gobierno decidió suprimir inmediatamente la ayuda a la vivienda para los ministros que no son diputados, como era el caso de Rania Antonopoulos.