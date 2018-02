El sistema previsional necesita dejar atrás la agenda del cortoplacismo

La necesidad de debatir un rediseño del sistema previsional es imprescindible. No hay duda de que la Argentina, como le sucede a casi todas las naciones emergentes, enfrentará los dilemas de financiamiento de siempre, pero ampliados. El principal obstáculo para que eso se encarrile es el cortoplacismo, que hoy hace que la clase política reacciona solo si la actualización de los haberes está por arriba o por abajo de la inflación, como si el único problema fuera la fórmula que se aplica para pagar los beneficios actuales. Está claro que los jubilados votan y que el Estado debe darles las mejores prestaciones posibles, buscando preservar el poder adquisitivo de sus ingresos. Pero hay que tener en claro que los desafíos del presente existen porque diez años atrás no se hizo nada por resolverlos. Y para que no se multipliquen dentro de diez años, el momento de actuar es ahora.

El Banco Mundial estima que para el 2030 en los países desarrollados la población con más de 60 años representará 30% del total. Alemania está en un extremo, con 35%, y la Argentina para esa fecha estará en 19%. Hoy en Europa y Asia Central ese número está en torno a 12%, cuando en 1950 era de apenas 6%. Que se extienda la expectativa de vida es una gran noticia, porque habla de mejores condiciones de desarrollo social. Pero es un problema si se acepta que hoy son pocas las naciones que consiguen financiar sin déficit sus sistemas previsionales. La realidad es que cada vez hay más adultos mayores por trabajador y por más tiempo.

En el país todavía peso mucho el empleo en negro, que resta fondos al régimen actual. Pero hay que empezar a contemplar que a mediano plazo el trabajo será más flexible y discontinuo, con formas de contratación que harán más inestable el flujo de fondos. Es una asignatura que merece ser parte de un debate público responsable, antes de que la política vuelva a sacudir la agenda del corto plazo.