Una fiscal imputó a Díaz Gilligan por no declarar la cuenta que tenía en Andorra

La fiscal federal Alejandra Mangano imputó penalmente al ex subsecretario general de la Presidencia Valentín Díaz Gilligan, quien fuera denunciado por lavado de dinero y otros delitos al no declarar fondos que se le detectaron en una cuenta bancaria en Andorra de una empresa de la cual había sido director.

El requerimiento fue hecho ante el juez federal Claudio Bonadio, a partir de la denuncia que presentó el diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade, confirmaron a NA fuentes judiciales. En el escrito se sugirieron algunas medidas de prueba, de carácter patrimonial y las declaraciones juradas que haya presentado el ex funcionario ante la Oficina Anticorrupción, que investiga su actuación.

La información inicial se ventiló a partir de una información publicada por el diario español El País, en el que daba cuenta que Díaz Gilligan tenía unos u$s 1,2 millones en una cuenta en la Banca Privada d’ Andorra, lo que motivó su renuncia.

Según esa información, denunciada luego por Tailhade, el entonces funcionario habría omitido declarar ese dinero: la defensa pública de Díaz Gilligan fue que le hizo un favor a su amigo Francisco Casal, representante uruguayo de jugadores de fútbol, que no podía tener a su nombre la empresa porque tenía problemas legales con el fisco. "‘Paco’ Casal tenía problemas en su país y me pidió el favor. Tenía un juicio con el fisco que ganó y no podía figurar. Confiaba en él. La plata nunca fue mía", declaró tras el escándalo el funcionario investigado en la Justicia.