La aérea LASA despega en abril para unir destinos patagónicos

Otra nueva aérea comenzará a levantar vuelo en poco más de un mes. Se trata de LASA Líneas Aéreas, de capitales patagónicos y con base en la ciudad de Neuquén. Después de Semana Santa, prevé comenzar a cubrir cinco rutas para conectar 13 destinos nacionales y dos a Chile.

La empresa, creada en 2016 por Juan Silenzi y José Vera, apunta a conectar ciudades del sur argentino de lunes a sábado. Entre las rutas que proyecta cubrir, unirá Comodoro Rivadavia con El Calafate, Río Gallegos, Río Grande y Ushuaia. La segunda, Neuquén con Bariloche, Esquel, Comodoro Rivadavia, Trelew y Viedma. La tercera, Comodoro con Trelew y Mar del Plata. La cuarta, Neuquén con Temuco (Chile) y Neuquén con Bahía Blanca y Mar del Plata. Y la quinta, Neuquén con Bariloche, Puerto Montt (Chile) y Neuquén con Santa Rosa y Mar del Plata.

"El proyecto nace desde el transporte terrestre. Juan Silenzi, que es el CEO de la compañía, tiene una empresa de transporte terrestre; ahora, sus colectivos fueron alquilados a otra compañía y conoce bien el mercado. En 2016 empezamos a diseñar el proyecto, cuando el Gobierno nacional comenzó a impulsar las nuevas aerolíneas. En septiembre de 2017 nos presentamos en la audiencia pública y nos adjudicaron las cinco rutas que vamos a operar", explicó Vera, a la revista Apertura.

LASA está tramitando la certificación de los aviones con la ANAC. Prevé dos para la primera etapa, que llegarían a fines de marzo; 90 días después, sumarían dos más y, otros 90 más tarde, otros dos. Así, prevé llegar a seis aviones en los primeros seis meses.

"Son seis aviones JET de 50 plazas, con los cuales cubriríamos estas cinco rutas, quedando un avión de backup para cubrir cualquier imprevisto y que nuestros clientes no queden varados en un aeropuerto por mucho tiempo", explicó.

"Vamos a volar desde el paralelo 37, que sería a la altura de Santa Rosa y Mar del Plata, hacia el sur, hasta Ushuaia. El primer hub de distribución estará en Neuquén capital", destacó Vera.

Con dos aviones, cubrirán la zona norte de la Patagonia. "El segundo hub estará en Comodoro Rivadavia, con otras dos aeronaves con las que cubriremos la parte sur. Y el otro avión cubriría la ruta Comodoro Rivadavia, Viedma y Mar del Plata", explicó.

Los vuelos por ruta saldrán a diario de lunes a sábado. La empresa prevé contar, una vez operando, con 216 empleados en Neuquén, entre mecánicos, personal de logística y organización y la parte técnica.

Sobre las tarifas, aclaró que no son un aérea low cost. Y que los costos rondarán los u$s 100 por hora de vuelo. Es decir, si estás volando 45 minutos, pagarías unos u$s 75, aunque también habrá precios promocionales.

Vera estima que LASA alcanzaría el punto de equilibrio al cubrir 35 de las 50 plazas por cada tramo. "No queremos ser competencia de Aerolíneas Argentinas, ya que estaremos tocando puntos a los no vuela, salvo el caso de Comodoro y Neuquén. Viajes que demandan de 4 a 5 horas por tierra podrían hacerse en 40 minutos", comentó.

Además de transportar pasajeros y correspondencia, la empresa también tiene licencia para transporte de carga, que desarrollará desde 2019.