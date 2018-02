Expectativa en el mercado por el primer discurso del Powell ante el Congreso

Los mercados del mundo estarán atentos al debut oficial del flamante presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, que hoy se presentará ante el Comité de Servicio Financieros del Congreso de ese país y el jueves volverá a hablar públicamente frente al Comité Bancario del Senado.

El sucesor de Janet Yellen presentará hoy el informe semestral de la Fed sobre política monetaria y economía ante la comisión de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes. El jueves volverá a presentarlo ante el Senado y en ambas oportunidades responderá las preguntas de los congresistas, que al igual que el mercado tienen dudas respecto al ritmo de alza de tasas que anticipa el central estadounidense para este año.

Los inversores estarán atentos a las señales que hagan más concreta una eventual suba de tasas. Si bien Powell, con experiencia dentro de la junta de Gobernadores de la Fed, sabe cómo hablar para no alimentar una nueva ola de volatilidad, la situación actual de la economía estadounidense puede acelerar esas señales.

El país del Norte está próximo a alcanzar el pleno empleo, con crecimiento robusto, la inflación al alza y una agresiva reforma fiscal recién aprobada que disparará la demanda agregada a corto plazo.

Algunos analistas han visto en el presidente de la Fed una especie de "Yellen 2.0". con lo que tampoco esperan ni demasiadas sorpresas ni demasiada agresividad. "No esperen nada nuevo", apuntaron en TD Securities. Claro que las cosas no son tan sencillas. "Intentará enfatizar la continuidad, el gradualismo, pero creo que le resultará difícil no parecer agresivo, dado el telón de fondo que tenemos tanto en términos de crecimiento como inflación", afirmó David Riley, gestor de BlueBay AM.

Algunos dirigentes de la Fed ya manifestaron la voluntad de que la inflación pudiera sobrepasar su objetivo en momento concretos, pero siempre y cuando la tendencia a largo plazo mostrase una inflación media cercana al 2%.

Por eso, los portafolios globales ya se están preparando para un escenario con una Fed más agresiva que genere más pérdidas en el mercado de bonos.

La caída de los precios y el incremento de las rentabilidades se dio de una forma tan rápida, que algunos bancos ya han revisado sus previsiones, como por ejemplo Bank of America, que ha pasado de vaticinar para final de año niveles del 2,9% para el bono a diez años, a predecir ahora un 3,25%.

En Wall Street también ajustaron sus previsiones de suba de tasas para este año. Mientras hace algunos meses se esperaba que la Reserva Federal eleve el costo del dinero tres veces durante 2018, ahora la mayoría de los analistas cree que Powell elevará la tasa en cuatro oportunidades antes de que llegue 2019 y la misma cantidad de veces durante ese año.

Ayer el dólar subió frente mayoría de las monedas globales, salvo el euro, por la expectativa del discurso de Powell que podrá echar luz sobre la sostenibilidad de la recuperación de la divisa, que viene subiendo impulsada por la perspectiva de un mayor incremento de tasas este año.