La productora Weinstein Company se declarará en bancarrota

La productora The Weinstein Company se declarará en bancarrota, informó la prensa estadounidense, luego que los fiscales intentaron imponer condiciones a la venta de la firma cofundada por el antes todopoderoso productor de Hollywood Harvey Weinstein.



La compañía empezó su caída en en picada desde que empezaron a conocerse en octubre las denuncias de acoso sexual, abuso e incluso violación Weinstein, artífice de innumerables éxitos del cine, entre ellas ‘The Artist‘, ‘The Kings Speech‘, ‘Frida‘ y ‘The Iron Lady‘.



“Si bien reconocemos que este es un resultado extremadamente desafortunado para nuestros empleados, nuestros acreedores y cualquier víctima, la junta directiva no tiene más remedio que buscar la única opción viable para maximizar el valor restante de la compañía: (que es) un proceso de bancarrota”, dijo la directiva de la empresa Weinstein Company en un comunicado citado por Los Angeles Times, divulgado el domingo en la noche.



Un reporte similar en The New York Times también citó el comunicado, y ambos periódicos dijeron que se cayeron las conversaciones entre la firma Weinstein y un grupo inversor encabezado por María Contreras-Sweet, una funcionaria del gobierno del expresidente Barack Obama.



El grupo estaba listo para cerrar el trato para comprar The Weinstein Company por unos 500 millones de dólares, hasta que el estado de Nueva York demandó a la firma Weinstein el 11 de febrero por no proteger a sus empleadas del acoso y la agresión sexual, y bloqueó la operación.



Esta demanda contra Weinstein, su hermano y su firma fue presentada ante el temor de que la venta inminente de la empresa pudiera dejar a las víctimas sin la posibilidad de ser indemnizadas adecuadamente.



Desde que estalló el escándalo Weinstein a comienzos de octubre, decenas de demandas civiles, al menos dos colectivas, han sido presentadas contra Harvey Weinstein y la Weinstein Company, sobre todo por mujeres que denuncian haber sido agredidas por el famoso productor de Hollywood.