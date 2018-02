Triaca confirmó que en breve se iniciará el debate de la futura reforma jubilatoria

Tras que los ruidos políticos demoraron el arranque de la comisión que debatirá la reforma previsional, el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, confirmó que se avanzará "en los próximos días" en conformar ese espacio que tiene hasta 2019 para crear un nuevo sistema.

Así lo indicó en la apertura del seminario de Suficiencia y Sustentabilidad Previsional, organizado por su cartera este viernes, que en principio promueve un ordenamiento normativo, otro financiero y una coordinación de los sistemas provinciales y profesionales con el nacional.

"Vamos a avanzar en conformar en los próximos días la comisión de sustentabilidad", dijo Triaca, después de recordar el "avance en la Reparación Histórica y un profundo debate y muy tensionado en diciembre". Allí, dijo, "nos planteamos parte de los problemas de la seguridad social", y enumeró la cobertura igual al 82% del salario mínimo, la extensión del vínculo laboral hasta los 70 años y la modificación de la fórmula de movilidad "para brindar sustentabilidad".

"Tenemos que discutir una idea integral que sea suficiente y sustentable, en un ambiente de debate desprovisto de prejuicios y miradas especuladora en el contexto político", agregó.

A su lado, Emilio Basavilbaso, director Ejecutivo de la ANSeS, expuso: "Tenemos que seguir pensando soluciones creativas, cuidando a los trabajadores y la sustentabilidad del sistema de seguridad social". Y se retiró antes de que irrumpieran en el salón representantes de la CGT y CTA para denunciar los 82 despidos que hizo la ANSeS en las últimas semanas.

Tras las palabras del ministro, los funcionarios estimaban que la comisión podría comenzar en abril, como informó El Cronista en su edición del lunes último.

Resta saber si el Ejecutivo presentará un proyecto propio en ese cuerpo, o sólo habilitará el debate para llegar a un proyecto de ley. Tampoco se sabe cuándo la reforma previsional puede llegar al Congreso.

Mientras tanto, busca avanzar con otras medidas. El secretario de Seguridad Social, Juan Carlos Paulucci, quien comandará la comisión, expuso que "es necesario un orden en la legislación y en la recaudación". Hoy por el desorden normativo (la ley 24.241 es modificada por 1097 normas), "muchos no saben qué derechos tienen lo que provoca una sensación de desconfianza", sostuvo.

Busca crear el principio de la caja única tomando como ejemplo la Tesorería de España. Pero separar la caja que financia las jubilaciones de los trabajadores que aportan, de la que financia las pensiones no contributivas, que paga la sociedad entera a través de los impuestos.

"Tiene que haber diferenciación entre las prestaciones para los trabajadores y a todo individuo para que pueda sobrevivir, porque en una se ha hecho doble esfuerzo, la cotización y el pago de impuestos, y en el otro sólo los impuestos", dijo Paulucci.

También observa desorden en la economía en negro: "El trabajo informal no es causa sino efecto. No sabemos quién paga; y el que paga no sabemos si paga lo que corresponde".

Antes, Mercedes Bourquin, subsecretaria de Políticas de Seguridad Social, explicó que se proponen un ordenamiento de los diferentes sistemas que existen en el país: "Ir reduciendo la fragmentación, las inequidades entre los distintos regímenes, como los requisitos de acceso y las tasas de cotización. No achicar la cantidad de regímenes, sino las características de éstos".

Agregó que "hay margen para ampliar el financiamiento contributivo y no contributivo. Algunos cotizan mucho y reciben poco. La carga no se distribuye equitativamente entre trabajadores y empresarios. Hay mucho por explorar en el financiamiento no contributivo, no vinculado al mercado laboral, y en el empleo informal".

E indicó que el concepto de suficiencia "hay que tomarlo con criterio más amplio", al considerar también "el acceso a bienes y servicios".

A la hora de las reformas, Daniel Elías, presidente del Cofepres, advirtió sobre los regímenes donde "el Estado es parte de las regulaciones que se pretenden aplicar a sí mismo", algo que "depende de la discrecionalidad política". Se trata de los sistemas previsionales de servidores públicos, donde los legisladores han creado "excesos de suficiencia". En el seminario, estuvieron referentes de organizaciones de la seguridad social internacional y se conocieron las experiencias de Chile, Francia, Italia y España. Quedó claro que Argentina enfrenta un problema de país desarrollado, pero condicionado por un mercado laboral de características de economía emergente por la alta informalidad, que no tiene una fácil solución, tomará tiempo discutir y requiere consenso social.