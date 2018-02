BYMA, principal accionista del Matba: dudas por futura fusión con Rofex

"Fue un trámite rápido, muy expeditivo, a cargo de una task force especializada, que en forma sigilosa se movió en forma muy veloz", describe una calificada fuente que estuvo al tanto de la operación más importante en lo que va del año: el jueves a la tarde, en un abrir y cerrar de ojos, BYMA compró 18 acciones de Matba a u$s 100.000 cada una.

"La negociación estuvo a cargo de un muy reducido grupo que se encargó de coordinar todo: fueron tres mosqueteros. Pero con un gran líder detrás. Fue un grupete minúsculo, pero muy eficiente", advierte la fuente, en alusión a la jugada maestra del BYMA de comprar 18 acciones juntas, para evitar, al hacerlo de a una, que vaya subiendo el precio de la acción por encima de los u$s 100.000.

De todas formas, pagaron un 40% más que el precio de la última que se había negociado, por lo que resultó tentador para muchos vendedores.

Caja de Valores, compañía del grupo, ya tenía cuatro, y ahora tendrá seis más, ya que nadie puede tener más de 10 acciones, equivalente al 2,5% del capital del Matba, aunque las entidades sin fines de lucro vinculadas al quehacer agropecuario pueden tener 5% según el reglamento, que para algunos fue hecho a medida de la Bolsa de Cereales, que tiene 20 acciones.

Ahora, el holding BYMA pasará a tener 22 acciones, repartidas seguramente en 10 para Caja, 10 para BYMA y las otras dos podrían ir para el Instituto Argentino de Mercado de Capitales, que es del grupo.

Si bien son 18 las acciones hasta ahora registradas en Matba hay otras cuatro que fueron negociadas el jueves y serán registradas hoy, día en que se prevé negociar una nueva acción.

¿Para quién será? Rofex, que ya tenía una acción, se quedó con otra más en medio del revoloteo, pero en BYMA tienen voluntad de seguir comprando.

Rofex estaba en proceso de fusión con Matba, pero ahora hay incertidumbre de lo que podría pasar. Es que hay una pelea con BYMA, que quiere unirse con todos los mercados (incluso con el MAE desde que se fuera el presidente Luis Ribaya y que en abril se irá el CEO, Nano Estrada, con quienes no tenían la mejor de las relaciones) menos con Rofex, con quienes tienen una pelea feroz desde que decidieron romper el convenio de interconexión enterados de que Rofex le daba la market data (propiedad de BYMA) a Primary (sociedad de soluciones tecnológicas que es de ellos), que la ponía en un DMA (Direct Market Access) y cobraba por ello.

Además, en el sector calculan que habrá una veintena de agentes BYMA con acciones de Matba, que si siguen las directivas de la cúpula no aprobarían un joint venture con los rosarinos.

"La fusión la tendrá que aprobar primero el directorio para llevarle el tema a los accionistas, que en una segunda instancia deberán resolver qué hacer, pero cada vez hay más accionistas de BYMA en Matba, que ven como obstáculo la contingencia que tiene Rofex por los juicios pendientes del repricing de dólar futuro, y además no cotiza, por lo que no se sabe a ciencia cierta qué se recibe en el intercambio de acciones", describe una fuente conocedora de los tejes y manejes que se hacen en la City. Consultados en Rofex, no emitieron opinión.

En BYMA, en tanto, tienen decidido seguir comprando acciones de Matba en la medida en que haya vendedores, imitando lo que se hace en otros mercados del mundo: empezar a mirar las oportunidades y tomar posición en otros mercados, en pos de una integración, para poder desarrollar más y mejores negocio en forma integrada dentro del mercado de capitales local.

"Sería bastante lógico, por una cuestión de tamaño y posición dominante, que BYMA termine acaparando todo el mercado de futuros, a excepción de los contratos de commodities", sostienen en el sector, donde aseguran que Alejandro Wyss, CIO y Gerente Divisional de Informática de Caja de Valores, está trabajando en top secret para lanzar futuros sobre monedas e índices.