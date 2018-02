Tiroteo en Florida: empresas lanzan boicot contra la Asociación Nacional del Rifle

Las aerolíneas estadounidenses Delta Air Lines y United Airlines se convirtieron el sábado en las últimas grandes corporaciones que cortan sus relaciones comerciales con la Asociación Nacional del Rifle (ANR), en el centro de la polémica tras la matanza de la semana pasada en un colegio de Florida.

El éxodo de firmas de todo tipo, desde grandes aseguradoras a empresas de alquiler de autos, comenzó después de que la ANR lanzó un contraataque para frenar la campaña liderada por estudiantes para aprobar leyes de control de armas más estrictas.

Delta y United aseguraron en sus perfiles de Twitter que no ofrecerán más descuentos a los integrantes de la ANR, al tiempo que solicitarán a la asociación que retire su información de sus sitios web.

Funcionarios de la ANR no respondieron de inmediato a peticiones de comentario. En los últimos días, sus portavoces han criticado a los defensores del control de armas, argumentando que las élites demócratas están politizando la matanza de Florida para erosionar los derechos a portar armas.

La polémica sobre el control de armas y el papel opositor de la ARN se convirtió en el foco de un renovado debate después de que un exalumno mató a 17 personas el 14 de febrero en la Escuela Secundaria Marjory Stoneman Douglas en Parkland, un suburbio de Fort Lauderdale, usando un rifle de asalto AR-15 que compró legalmente.

La respuesta de los socios corporativos de la ARN comenzó el jueves, cuando tres firmas de alquiler de autos propiedad de Enterprise Holdings Inc anunciaron el fin de sus programas de descuento y el First National Bank de Omaha dijo que no renovará un contrato para emitir una tarjeta Visa personalizada.

Para el viernes, la lista de retiradas había crecido, incluyendo a Symantec Corp, que clausuró un programa de descuento para su programa LifeLock contra la usurpación de identidad. La firma de seguridad en el hogar SimpliSafe y Hertz también cerraron sus planes de descuento.

Chubb Ltd afirmó que no seguirá respaldando una póliza de seguro de la ARN para propietarios de armas que cubre los costos legales en tiroteos en defensa propia. Otra aseguradora, MetLife Inc, puso fin también a un programa de incentivos para automóviles y hogar.