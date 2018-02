La llegada de inversiones financieras saltó 400% interanual en enero

La inversión extranjera en la Argentina tuvo un repunte en enero que la llevó a u$s 624 millones, un aumento del 53% respecto a mismo mes del año pasado. El aumento en el ingreso de divisas por parte de inversores no residentes es el más importante para el primer mes del año del que se tenga registro y se explica, principalmente, por colocaciones financieras, ya que la entrada de flujos para la economía real retrocedió.

Ni el cambio en las metas de inflación comunicado el 28-D ni la posterior reducción en las tasas de interés de los instrumentos de del Banco Central (BCRA) que generó una escalada del dólar asustaron a los inversores extranjeros que, si bien ingresaron menos dinero al país que en diciembre pasado, superaron por mucho lo que habían entrado un año antes.

"Por el lado de las inversiones de no residentes, se registraron ingresos netos por u$s 624 millones, como resultado de inversiones de cartera por u$s 533 millones y directas por u$s 91 millones", explicó el Banco Central (BCRA) en su informe de Informe de la Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario publicado esta semana.

Los u$s 533 millones netos en inversiones de cartera es decir, que fueron colocados en activos del mercado financiero local son la mayor cifra para un mes de enero desde que el BCRA lleva registro, la salida de la convertibilidad. Supone un aumento del 233% respecto de enero de 2017 y una caída del 11% respecto de la cifra de diciembre.

En términos brutos es decir, sin restarles los flujos de salida del mes, la inversión de cartera alcanzó los $ 1409 millones en enero, aunque fue compensada por la salida de u$s 877 millones. Es un salto del 422% frente a los ingresos del mismo mes del año pasado.

El récord para un mes en cuanto a flujos de inversión de cartera al mercado local se dio en septiembre del año pasado, luego de un resultado mejor al esperado para el oficialismo en las primarias del mes previo. Entraron u$s 1978 millones en términos netos y u$s 2697 millones en términos brutos.

Un dato interesante que revela la entidad conducida por Federico Sturzenegger respecto de estos flujos tiene que ver con que prácticamente todos los que entraron en enero fueron a colocaciones en pesos.

"En el caso de inversiones de cartera de no residentes, es importante aclarar que, si bien a priori no es posible identificar el destino que tendrían dichos fondos, sí es posible diferenciar entre aquellos que se mantienen inicialmente en moneda extranjera y aquellos que, tras ingresar al país, fueron convertidos inmediatamente a pesos. Dicha diferenciación es útil a la hora de acotar el análisis de los flujos que pueden ser invertidos en el mercado financiero en moneda local", explica el informe oficial.

"En este sentido, en enero, las inversiones de cartera de no residentes fueron prácticamente en su totalidad destinadas a pesos", agregó, abonando la hipótesis de que las apuestas por activos en moneda local se renovaron ese mes, a pesar de dos recortes a la tasa en pesos y la escalada del dólar.

La tasa de referencia el centro del corredor de pases a 7 días fue reducida el 9 de enero, pasó de 28,75% a 28%, y otra vez el 23 de enero: quedó en 27,25%. Los rendimientos de las Lebac a un mes pasaron de 28,75% a 26,75% en el mismo plazo. Al mismo tiempo, el dólar mayorista subió 5,4% en el mismo perìodo.

La economía real no atrae

La que no muestra un repunte es la inversión extranjera directa, la que se destina a la economía real.

En enero entraron al país u$s 91 millones en términos netos, un 63% menos que hace un año.

"Dentro de la llegada de nuevos capitales extranjeros, se destacaron como principales receptores, los sectores Petróleo con u$s 52 millones, Industria Química, Caucho y Plástico con u$s 9 millones y Minería con u$s 8 millones", detalló el informe de balance cambiario respecto a los datos del mes pasado.

Después de un 2015 en que la inversión directa de no residentes superó a las colocaciones financieras (entraron u$s 2523 millones y u$s 1539 millones, respectivamente) el año pasado eso se revirtió. Las colocaciones de cartera más que cuadruplicaron a la inversión extranjera directa: u$s 9933 millones contra u$s 2362 millones en todo 2017.