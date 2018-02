Inversiones por u$s 700 millones en biotecnología

La Cámara Argentina de Biotecnología (CAB) anunció ayer al ministro de Producción, Francisco Cabrera, inversiones por u$s 700 millones, que crearán unos 500 puestos de trabajo calificado, informó la cartera productiva. Los anuncios se suman a las inversiones comprometidas en el marco del Acuerdo de Biotecnología, que el Gobierno firmó en 2017 con el sector. Entre ellas, se incluyen biotecnología aplicada a la salud, sanidad animal, alimentos y agrobiotecnología, entre otros. Entre las más destacadas, figuran las de Mabxience (u$s 40 millones) y Sinergium Biotech (u$s 50 millones) en Garín, o Gador (u$s 79 millones, foto).