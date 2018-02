Tenaris crece 4% y el Merval retoma la tónica alcista

Los papeles de Tenaris saltan 4,03 por ciento, a 346 pesos cada uno y lideran las subas dentro del Merval que insinúa su segunda suba consecutiva al ganar 0,12% a media sesión, hasta situarse en las 33.064,01 unidades.

Dentro del panel líder las otras alzas más importantes las registran Comercial del Plata (2,04%), YPF (1,36%), y Banco Macro (1,10%).

El total negociado en acciones asciende a 272.590.905 pesos, con un balance de 52 papeles en baja, 27 en alza, y 8 sin registrar cambios en su cotización.

Ayer, el Merval finalizó la rueda con una suba de 0,87%.

“Los inversores siguen atentos las entradas de balances de empresas correspondientes al 4to trimestre del 2017 en la bolsa local”, explicó Agustín Trella, asesor financiero de Balanz Capital, en diálogo con El Cronista.

Según Trella, “en el día de ayer notamos un desacople con respecto a Wall Street, que finalizó en terreno negativo”.

“Creemos que la volatilidad seguirá presente en la bolsa local en el corto plazo”, añadió.

¿Qué pasa con los títulos públicos?

Entre los bonos, el AY24 sube 0,20%, el Descuento en dólares cede 0,06%, el Descuento en pesos crece 1,05%, el Par en dólares desciende 0,37%, el Par en pesos retrocede 0,25%, el PR13 suma 0,38%, y el PR15 desciende 0,37%.

Entre los cupones atados al crecimiento del PBI, el TVPY (regido por la ley extranjera, canje 2005) pierde 2,23% (175%), y el TVYO (serie II, regido por la ley Nueva York, canje 2010) se hunde 3,78% ($ 178).

¿Qué pasa con los ADRs?

La mayoría de las firmas argentinas que cotizan en Wall Street opera con tendencia positiva a media sesión.

En ese contexto, los papeles de Tenaris saltan 5,34%, a 34,55 dólares cada uno, y lideran las subas.

Los otros avances más importantes los registran los ADRs de Macro (2,61%, u$s 112,90), YPF (2,16%, u$s 23,69), y Bunge (1,55%, u$s 76,26).