Por interna y acuerdos con Nación, se fue el equipo económico de Chubut

La administración de Mariano Arcioni al frente de la provincia de Chubut sigue sumando conflictos. Luego del salvataje que recibió de parte de la Casa Rosada para que pudiera hacer frente a los vencimientos de deudas y evitar el default, ahora el gobernador no pudo retener al ministro de Economía y a su equipo en medio de la discusión por la aprobación del Pacto Fiscal.

El funcionario Pablo Oca volvió a presentar su renuncia, pero esta vez de manera indeclinable.

"Ya había renunciado pero Arcioni lo convenció, pero Oca estaba bastante cansado de la relación con Sergio Mammarelli y pegó el portazo", explicó una fuente local a El Cronista.

Mammarelli no es otro que el ministro coordinador del Gabinete, la mano derecha de Arcioni. "El jefe de Gabinete lo quería pintar de amarillo por el Pro y llegaron a un punto de no retorno que significó que el propio Oca reconocía públicamente que casi no tenía trata con el Jefe de Gabinete", agregó la fuente que conoce de cerca al gobernador.

Pero el problema no es la renuncia, sino el momento, ya que sucede cuando el Ejecutivo provincial no para de sumar rechazos de parte de los legisladores provinciales que se niegan a aprobar el Pacto Fiscal y que ponen en juego fondos por $ 2800 millones por año para la provincia.

Desde la Casa Rosada siguen con preocupación el devenir de la provincia patagónica, ya que a diferencia de lo que sucedía con Mario Das Neves, Cambiemos había encontrado un aliado en Arcioni.

"Nosotros estamos ayudando, pusimos fondos y acompañamos, pero se le está complicando", explicó una fuente que todos los días transita por el patio de las palmeras.

"Unos días atrás, Nación le giró $ 708 millones y hace 15 días le firmamos el préstamos del fondo fiduciario del desarrollo provincial. Sabemos la debilidad institucional que tiene y que hay que acompañarlo, pero la verdad es que no creo que tengamos más fondos. Ahora es un partido más propio de él por el gobernador y de su cintura política", agregó la misma fuente.

Mientras tanto, dicen que "nadie" ayuda. El frente Chubut Para Todos está íntegramente resquebrajado. El PJ y el FpV reclaman la recomposición de un punto de coparticipación para apoyar el Consenso.

Además, comenzó a correr fuerte otro rumor en la provincia que alteró los ánimos de los dasnevistas residuales y del arco peronitas. "Arcioni tiene una muy buena relación con la Rosada. El problema es que promete cosas que sabe que no puede cumplir. Pero, a pesar de esto, hay sectores que afirman que de cara a 2019 acordó con el diputado nacional de Cambiemos Gustavo Menna en donde este iría como candidato a gobernador de la provincia y Arcioni como intendente de Comodoro Rivadavia.