Importaciones marcaron el récord de la década para el mes de enero

Ya no es novedad. La relativa mejora de la actividad económica viene impulsando fuerte las importaciones de bienes, frente a exportaciones que crecieron pero en menor medida, el déficit comercial del primer mes del año arrojó un déificit de la balanza comercial de u$s 986 millones, frente a los u$s 51 millones registrados en el mismo período de 2017.

Según el informe de Intercambio Comercial Argentino (ICA) las exportaciones en enero de 2018 llegaron a u$s 4750 millones, una mejora de 10,7% interanual en valores y de 4,6% en cantidades. El Ministerio de Hacienda destacó que las exportaciones "alcanzaron su mayor nivel para un enero desde 2013 y su mayor volumen (en cantidades) desde 2008".

Un dato a resaltar es que según el ICA las exportaciones de Productos primarios aumentaron 12,4%, en tanto que las Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) cayeron 8,8%. El salto más grande se dio en las exportaciones de Combustibles y energía (63,2%), y tuvieron un buen desempeño las Manufacturas de Origen Industrial (MOI), con un avance del 29,6%.

En cuanto a las importaciones, totalizaron u$s 5736 millones el mes pasado, alcanzando así un nivel récord para un mes de enero en la última década. La cartera comandada por Nicolás Dujovne recordó que aumentaron 32,1% en términos interanuales y consideró que fueron "impulsadas por el crecimiento de la economía".

En el desglose por rubros, las importaciones de Bienes de capital tuvieron un incremento del 29,5%, los Bienes intermedios 32,6%, en tanto que Combustibles y lubricantes subió 85,7% y Piezas y accesorios para bienes de capital 16,6%. Las compras al exterior de Bienes de consumo aumentaron 28,8% y Vehículos automotores de pasajeros 48,5%. Sobre el resultado de la balanza comercial, un informe de Abeceb destaca el déficit de enero (u$s 986 millones, es "un valor comparativamente alto, al ver que sólo fue superado por dos meses de 2017 (agosto y noviembre)" y precisa que se registró déficit con los principales socios comerciales, con una expansión del rojo con China (u$s 1035 millones, contra u$s 566 millones en 2017); de Brasil (u$s 575 millones vs u$s 329 millones) y una contracción del déficit bilateral con Estados Unidos (u$s 154 millones vs u$s 244 millones). Con todo, el déficit anualizado de los últimos doce meses llega a u$s 9400 millones, según Abeceb.

Por su parte, desde Ecolatina aseguran que "el intercambio comercial deja en evidencia que, nuevamente este año, el sector externo será el talón de Aquiles del actual modelo económico", y recuerda que en enero de 2018 se registró el déficit comercial nominal más alto para un enero desde 2015. Como hecho positivo subraya "el dinamismo de las importaciones, impulsadas por el repunte de la actividad, decisiones de política comercial (apertura) y un dólar barato", pero también crecieron 35,6% las importaciones de productos terminados.

"Por segundo mes consecutivo se mejoran los términos de intercambio", dice un informe de ACM y calcula que con los precios de 2017 "el déficit hubiera sido u$s 50 millones superior a los u$s 986 millones registrados". Para ACM la mejora en los términos de intercambio se explica por mejores precios de exportación (+5,8%).