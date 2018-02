Más personas compraron dólares, pero les alcanzó para menos

La volatilidad del tipo de cambio suele impactar en los argentinos, que por miedo a una posterior suba del dólar se vuelcan a comprar la divisa. En enero, y por segundo mes consecutivo, fueron más de 1 millón de personas las que buscaron hacerse del billete verde.

Según los datos recopilados por el Banco Central en el último reporte sobre el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), en el primer mes de 2018 1.050.000 ahorristas compraron dólares, 10.000 personas más que en diciembre. Con todo, esto todavía representa un 2% menos de la cantidad récord de ahorristas que se había registrado en el mercado en agosto del año pasado, en la previa de las PASO.

Lo llamativo es que, si bien hubo más demandantes, la adquisición de divisas al mercado alcanzó los $ 2894 millones, un 25% menos que en el último mes de 2017. Es que la suba de casi 6% que el tipo de cambio limitó los montos adquiridos.

La participación de los ahorristas con la menor capacidad de compra en el mercado cambiario aumentó 9%, en detrimento de la de los grandes jugadores: según el BCRA el 46% de las compras por cliente fueron realizadas por importes de hasta u$s 10.000. "Asimismo, el 97% de la cantidad de clientes que compraron billetes en enero operaron en el estrato más bajo, resultando en una compra promedio por cliente de u$s 1297, mientras que las compras promedio del restante 3% fueron de u$s 45.473", detalló la autoridad monetaria. En promedio, la compra pér capita alcanzó los u$s 2752.

En términos generales, en enero las personas físicas demandaron dólares, mientras que las empresas adoptaron una posición vendedora para poder aprovechar los rendimientos de los instrumentos en pesos, el famoso carry trade. En diciembre, la dinámica había sido distinta: a medida que "se despertaba" el tipo de cambio, crecieron las compras de grandes jugadores, hecho que se tradujo en ese momento en un incremento de los depósitos en dólares.

"Las personas jurídicas, a diferencia de lo observado en el mes previo, accedieron a vender billetes en forma neta por u$s 208 millones, dados los diferentes propósitos del cambio de cartera de cada una de ellas", explicó el BCRA.

Clientes institucionales y empresas que vendieron billetes por encima de u$s 2 millones representaron el 32% de las ventas en el mercado de cambios en enero, un punto porcentual más que lo que se había registrado a fin de año.

Conocer la cantidad de participantes del mercado puede servir de termómetro: en el total de 2017, habían comprado billetes en moneda extranjera a través del mercado de cambios unos 3.600.000 de clientes.

En total, las compras netas para formación de activos externos totalizaron sumaron el mes pasado u$s 3.124 millones, explicadas por adquisiciones netas de billetes por u$s 1.606 millones y de divisas por u$s 1.518 millones. "Es importante destacar que parte de las mencionadas compras netas de divisas, tuvieron su correlato en una disminución en los depósitos locales en cajas de ahorro en moneda extranjera, básicamente por rearme de posiciones en el exterior por parte de fondos comunes de inversión", señaló el reporte difundido ayer.

En términos brutos, las compras de billetes totalizaron u$s 2894 millones, registrando una disminución de u$s 1006 millones respecto del mes previo.