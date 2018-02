Cuánto y cómo gastan los turistas argentinos en el exterior

Lo turistas argentinos gastaron en viajes, pasajes y consumos con tarjetas en el exterior u$s 10.700 millones durante 2017 según datos del “Informe del Mercado de Cambios y Balance Cambiario” del Banco Central. En tanto, realizaron compras brutas a través del mercado de cambios para viajes por unos u$s 12.300 millones.

Ahora bien, el dato que hay que mirar para conocer el gasto de “Viajes y Pasajes” del país es el publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) junto con la balanza de pagos, que para el 2017 arrojaría una salida neta de unos u$s 7900 millones.

De acuerdo con información publicada en el blog del BCRA, Ideas de Peso, otro aspecto a considerar es que parte del resultado del rubro “Viajes” en la balanza de pagos incluye compras de bienes durables de consumo.

El 60% de los gastos fueron en servicios y el 40% en bienes.

Se estima que un 40% de los gastos de argentinos en el exterior en 2017, alrededor de u$s 4000 millones, fueron en bienes. Dentro de esta categoría, la indumentaria es el rubro principal, seguido por artículos del hogar y supermercados. En tanto, el 60% restante fueron en servicios, como hoteles, transporte y restaurantes.

Compras y ventas en el mercado de cambios

De los u$s 12.700 millones comprados en el 2017 por “Viajes, Pasajes y otros pagos con tarjeta”, u$s 8800 millones fueron girados por entidades u otros para cancelar deuda con compañías internacionales emisoras de tarjetas (70% del total), u$s 2100 millones (17%) fueron comprados por compañías de transporte de pasajeros, u$s 1600 millones correspondieron a operadores turísticos (12%) y u$s 200 millones fueron las compras de billetes de no residentes.

Por el lado de las ventas de moneda extranjera, que en total ascendieron a u$s 2000 millones, u$s 1500 millones fueron concertadas por empresas locales emisoras de tarjetas por cobros de créditos generados por tarjetas del exterior, u$s 300 millones fueron los ingresos de operadores turísticos y u$s 200 millones fueron las ventas de billetes de no residentes en el mercado de cambios.

En este sentido, desde el Central aclararon que “no todo lo que se gira al exterior para cancelar con emisoras internacionales de tarjetas está vinculado a viajes, ya que una porción corresponde a la cancelación de bienes o servicios contratados en línea por el argentino sin que se traslade al exterior”.

Entre estos se encuentran, por ejemplo, entretenimiento, informática, suscripciones, bienes “puerta a puerta” y e-commerce que no está vinculado a un viaje.

Del total girado al exterior para saldar deudas de tarjetas, un 85% correspondió a gastos vinculados con viajes de argentinos en el exterior

De este modo, en base a información de empresas emisoras de tarjetas, se estima que de lo girado al exterior en 2017 para saldar deudas de tarjetas, un 85% correspondió a gastos vinculados con viajes de argentinos en el exterior y el 15% restante a bienes o servicios recibidos por argentinos sin haber viajado (u$s 1300 millones).

Por último, se estima que en 2017 los argentinos gastaron en el exterior unos u$s 2000 millones de billetes en moneda extranjera, de los cuales se asume que la mitad fue comprada el mismo año.

Como conclusión, el Central señaló que excluyendo las compras efectuadas con tarjetas no vinculadas a viajes (u$s 1300 millones) y sumando la estimación de uso de billetes de residentes (u$s 1000 millones), se puede decir que en el 2017 los argentinos realizaron compras brutas a través del mercado de cambios para viajes por unos u$s 12.300 millones, lo que hace un déficit neto cambiario de “Viajes y Pasajes” por u$s 10.400 millones en 2017.