Diez frases en contra y a favor de la marcha de Moyano

La movilización impulsada por el líder camionero Hugo Moyano generó críticas y elogios por igual por parte de funcionarios del Gobierno y sindicalistas, respectivamente.

Guillermo Dietrich

“Se quiere imponer una expresión de fuerza que es inconsistente con lo que vive el país. Hay una marcha y un trastorno para mucha gente. Por otro lado, la imagen que generamos al exterior. Si te preguntan por qué es la marcha, todos dirán cosas diferentes y lo más grave es que la expresión de fuerza que se quiere imponer es inconsistente con lo que vive el país, un país que crece, genera trabajo, empieza las obras y las termina” (Guillermo Dietrich, ministro de Transporte).

Omar Plaini

“La marcha debe servir para reagrupar a los sectores del campo nacional y popular. Se lo he planteado al propio Hugo (Moyano). Es necesario reorganizarnos definitivamente porque el próximo año tenemos elecciones y le tenemos que dar una propuesta alternativa al país, con un modelo diametralmente opuesto al de este Gobierno” (Omar Plaini, secretario general del gremio de Canillitas).

Rogelio Frigerio

“La sociedad no quiere marchas ni paros. Si hoy Moyano moviliza mucha gente, mañana no pasa nada. La sociedad no quiere marchas, no quiere paros. Quiere seguir trabajando, progresar, (ver) cómo mejora su situación y necesita que a este Gobierno le vaya bien para que le vaya bien a la Argentina” (Rogelio Frigerio, ministro del Interior).

Pablo Moyano

“La movilización marcará un antes y un después porque será el principio de una unidad que se va a dar con distintos sectores, sindicales, organizaciones sociales. Son cagones y traidores los sindicalistas que se bajaron. Son traidores, cagones, más que nunca, porque sus trabajadores están padeciendo este modelo económico” (Pablo Moyano, secretario adjunto del gremio de Camioneros).

“La marcha no tiene sentido porque los trabajadores estamos mejor que antes. Es completamente sectorial, y la mayoría hemos decidido no ir porque no responde al movimiento obrero” (Ramón Ayala, secretario general de Uatre).

Roberto Baradel

“La marcha será multitudinaria. Dará cuenta de un nuevo nucleamiento sindical en la Argentina. Vamos a ir muchos organizados, pero también muchos ciudadanos por su cuenta, para expresar el descontento con las políticas económicas, laborales y sociales del Gobierno. Va a ser una movilización multitudinaria” (Roberto Baradel, secretario general de Suteba) .

Germán Garavano

“(Esta marcha es) un reclamo a destiempo ya que la economía está empezando a mejorar. El reclamo salarial es un derecho constitucional que el Gobierno respeta, pero desde el momento en que la economía está empezando a mejorar gracias a los acuerdos sectoriales con algunos sindicatos, este parece un reclamo a destiempo” (Germán Garavano, ministro de Justicia de la Nación).

“Si no hay respuestas después de la marcha tenemos que ir a un paro nacional, pero con la unidad de la CGT primero porque sino el Gobierno nos va a cagar. Les duele que haya una movilización que va a ser tan masiva en el marco de la discusión de paritarias, donde los trabajadores se van a movilizar porque les quieren bajar el sueldo y las organizaciones sociales se van a movilizar porque nos han sacado todos los planes de trabajo. Lo de hoy es una movilización más contra este Gobierno” (Emilio Pérsico, líder del Movimiento Evita).

Mauricio Macri

“El trabajo y el diálogo son el camino de una Argentina sin aprietes, extorsiones y sin comportamientos mafiosos. El trabajo es la herramienta para fortalecer el país, la clase media, por eso debemos seguir por este camino, donde construimos soluciones, sin aprietes, sin extorsiones, sin comportamientos mafiosos, sin buscar privilegios y todos sentados en una mesa y ver que podemos aportar” (Mauricio Macri, previo a la marcha)

Hugo Yasky

“En la marcha va a estar lleno de gente que votó a Cambiemos. La misma maestra que votó a (la gobernadora bonaerense María Eugenia) Vidal es la misma que pide paro porque no llega a fin de mes. El 55% de los argentinos está a favor de la marcha. Tendrá una concurrencia masiva y se va a realizar en paz” (Hugo Yasky, jefe de la CTA de los Trabajadores)