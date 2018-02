Habrá transporte público, pero el tránsito en el centro será complicado

La movilización convocada para hoy por Hugo Moyano, que se anticipa multitudinaria, no afectará el funcionamiento del transporte público de pasajeros, pero complicará el tránsito en el centro de la Ciudad y paralizará algunos servicios. Los siguientes son los principales detalles:

Cortes de calles

El escenario estará en el cruce de la avenida Belgrano y 9 de Julio. Las fuerzas de seguridad utilizarán 4 drones para monitorear la multitudinaria movilización cuyo acto central se realizará a las 15. Los carros hidrantes se ubicarán sobre Avenida Jujuy, en tanto que los efectivos se apostarán en las calles paralelas a la Avenida 9 de Julio.

Se fijo que los micros que transporten a los movilizados, estacionen sobre las avenidas San Juan e Independencia. Debido a las obras en marcha del Paseo del Bajo, no se permitirá el estacionamiento de micros en la zona de Puerto Madero.

Transporte público

Operativo de seguridad

Combustibles

Cajeros

Sector público

Colectivos, trenes y subtes funcionarán con normalidad, ya que ninguno de esos sindicatos adhiere a la medida. En cambio, no habrá recolección de residuos, por lo que el Gobierno porteño pidió anoche a los vecinos no sacar la basura.El operativo estará a cargo de la Policía de la Ciudad. Las fuerzas federales y la Policía bonaerense, por su parte, tendrán a su cargo la custodia de puentes y autopistas de acceso a la ciudad, y permanecerán acuarteladas en estado de alerta y reserva para el caso de una emergencia.Desde el sindicato de Camioneros admitieron que habrá dificultades para abastecer las estaciones de servicio, por la escasa cantidad de transportes que circularán. Sin embargo, el servicio en las estaciones funcionará debido a que el sindicato de estaciones de servicio no adhirió a la marcha.La carga de efectivo en los cajeros automáticos se verá afectada por la participación de los Camioneros en la marcha, situación que se complicará tras los dos días de paro bancario.La actividad de organismos y oficinas del sector público se verá resentida por la adhesión a la protesta de los trabajadores estatales nucleados en el gremio de ATE.