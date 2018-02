Arabia Saudita se suma como destino de exportación

El organismo sanitario de Arabia Saudita, el Saudi Food and Drug Authority (SFDA), publicó en su página web el reconocimiento de la equivalencia del sistema del Senasa de habilitación de plantas argentinas exportadoras de carnes y subproductos bovinos, ovinos, caprinos y aviares. Según informó el Ministerio de Agroindustria, el reconocimiento es producto de varias negociaciones llevadas a cabo desde 2014, que concluyeron en mayo de 2017, tras una visita de autoridades sauditas para verificar el sistema de validación de plantas exportadoras. Durante la misma, el SFDA había adelantado que el Senasa brindaba las garantías necesarias para ser reconocido equivalente y tener potestad en habilitar plantas que deseen exportar al destino árabe. "Este logro refuerza el trabajo que venimos llevando a cabo desde el Ministerio con el Senasa para garantizar la calidad e inocuidad de los productos agroalimentarios argentinos, teniendo como resultado la apertura de nuevos mercados de exportación", señaló el ministro Luis Miguel Etchevehere.

Durante 2017, ese país ocupó el puesto 16º como destino de las exportaciones agroindustriales argentinas, con u$s 633 millones y 3,3 millones de toneladas, representando una participación del 2% en destino a nivel mundial. La balanza comercial agroindustrial registra superávit agrícola a favor de Argentina desde hace por lo menos 10 años, con un promedio en exportaciones de u$s 483 millones contra un promedio en importaciones de u$s 18 millones. Los principales productos agroindustriales exportados son maíz, harina de soja, cebada, leguminosas, nabos forrajeros, entre otros.