El yerno de Aguad renuncia a su cargo en Arsat y quiere ser intendente de Córdoba

El presidente de la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima (Arsat) Rodrigo De Loredo, quien dejará el cargo en los próximos días por el decreto contra el nepotismo que estableció el mes pasado el Gobierno nacional, aseguró que si bien volverá al ámbito privado buscará ser "intendente de Córdoba" en 2019.

"Me gustaría ser intendente de la ciudad capital, no creo en los proyectos que surgen de ambiciones personales. Hoy gobernar es armar equipos. Muy probablemente, en los meses venideros, me ponga a trabajar en ello", remarcó De Loredo en una entrevista al sitio Puntal.com.ar.

De Loredo es yerno del ministro de Defensa de la Nación, Oscar Aguad, y por eso abandonará el cargo de titular de Arsat. "Se había redactado un decreto que preveía una excepción a Arsat. Pero a mí me parecía que terminaba de estropear el mensaje que el Presidente quería dar. De manera que tomé la decisión de renunciar".

Sobre el decreto para evitar el nepotismo, el radical De Loredo dijo: "Se trató de una decisión dura pero necesaria. Necesitamos funcionarios públicos que prediquen con ejemplaridad. Pagan justos por pecadores".