El Gobierno le pidió a la CIDH que sancione a Zaffaroni

El gobierno nacional le pidió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que imponga una sanción a Eugenio Zaffaroni, que integra ese cuerpo, debido a las declaraciones sobre la actual administración de Mauricio Macri que el exintegrante del Tribunal Superior argentino hizo en los medios.

En una breve carta, firmada por el canciller Jorge Faurie, la administración nacional denuncia las declaraciones que califica como "incompatibles" con el cargo que desempeña Zaffaroni y pide que la CIDH pueda "encontrar la debida consideración en el marco de la potestad disciplinaria que le es propia".

Entre las declaraciones que cita Faurie en su carta, menciona las palabras del exjuez de la Corte Suprema referidas a la duración del mandato de Macri cuando éste aseguró que querría "que se fueran lo antes posible para que hagan menos daño", entre otras.

Además, la administración nacional menciona que Zaffaroni opinó sobre juicios en curso, como el de Milagro Sala, Santiago Maldonado, y dos investigaciones iniciadas contra la expresidenta Cristina Kirchner y el exministro de Planificación, Julio De Vido.

Tal como había adelantado El Cronista, el Gobierno analizaba presentarse en la CIDH para pedir que Zaffaroni no pudiera intervenir en algunos casos relacionados con juicio político en la región. La carta que presentaron solo pide que el organismo de la OEA tome algún tipo de medida "disciplinaria".

La carta completa:

Me dirijo a Ud., y por su intermedio a los integrantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para transmitirle el rechazo argentino del Gobierno argentino a las recientes declaraciones formuladas por el Miembro de esa Corte, Juez Dr. Eugenio Raúl Zaffaroni, incompatibles con la conducta que deben observar quienes ostentan la alta función jurisdiccional internacional de ese Cuerpo, siendo que además ellas expresan posiciones antidemocráticas y que atentan contra el estado de derecho.

Como conoce, el Juez Zaffaroni, en alusión al Gobierno argentino democráticamente electo y en ejercicio desde el 10 de diciembre de 2015, ha expresado recientemente que “…quisiera que se fueran lo antes posible, para que hagan menos daño, pero eso es un deseo personal”, llamando a “…resistir, cada uno desde el ámbito que le corresponde, y en el espacio que puede”.

En la misma línea, días pasados, el Juez Zaffaroni afirmó que “puede ser que se vayan en 2019… Total, hay un año de diferencia. Pero esto nos está llevando a una catástrofe social. O sacan el pie del acelerador o vamos a tener un final violento”, “¿Qué se vayan antes? Sí, que se vayan en 2019, si llegan a 2019. Que se vayan con un procedimiento constitucional de juicio político, no sé, o que saquen el pie del acelerador o de lo contrario vamos a tener un serio problema”, para lo cual recurrió a los ejemplos históricos indicando que “esto no termina bien, nunca termina bien. No terminó bien en 1982, no terminó bien en 2001. Y no quiero un 2001, evitemos un desastre de esa naturaleza porque eso es violencia, eso son muertos”.

El Juez Zaffaroni también ha formulado declaraciones sobre causas que se tramitan ante la Justicia argentina. En el marco de una de esas causas la Corte IDH ha intervenido.

· Caso Milagro Sala: “La detención de Sala es arbitraria”.

· Caso Santiago Maldonado: “El estado está respondiendo de una forma que me recuerda a Videla” (en alusión al ex Presidente de la dictadura que gobernó en Argentina entre 1976 y 1983).

· Sobre la posible detención de la ex Presidenta Cristina Fernández de Kirchner en el marco de la causa por el encubrimiento del atentado terrorista a la AMIA en 1994: “Tenemos un estado de derecho deteriorado, y se puede dar cualquier cosa”.

· Sobre la detención del ex Ministro de Planificación Federal Julio De Vido por la presunta defraudación al Estado Nacional: “fue absurda, un show mediático”, y que “indiscutiblemente hay un sector del poder judicial que está cogobernando o acompañando al Gobierno”.

Estas manifestaciones del Juez de la Corte IDH Zaffaroni son incompatibles con las obligaciones que el Estatuto de esa Corte impone a los Jueces miembros para el desempeño de esa magistratura, donde se consigna que no deben ejercer “… cargos o actividades que impidan a los Jueces cumplir sus obligaciones, o que afecten su independencia, imparcialidad, la dignidad o prestigio de su cargo” (art. 18.1.c Estatuto Corte IDH), así como que deben “observar, dentro y fuera de sus funciones, una conducta acorde con la investidura de quienes participan en la función jurisdiccional internacional de la Corte” (art. 20.1 Estatuto Corte IDH).

Las declaraciones del Juez Zaffaroni presentan una visión antidemocrática que los argentinos hemos dejado definitivamente atrás y que resulta contraria a los principios en que se funda la Organización de Estados Americanos, consagrados en su Carta, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos que esa Corte IDH –y por añadidura los Jueces que la integran—tiene por función garantizar.

Entiendo que la actitud asumida por el Juez Zaffaroni desprestigia todo el sistema interamericano de Derechos Humanos y ello constituye un motivo de preocupación adicional.

En el marco de lo expuesto, el Gobierno argentino, al formular la denuncia de esta línea de acción del Juez Zaffaroni, espera encontrar la debida consideración por parte de esa Corte IDH en el marco de la potestad disciplinaria que le es propia.

Copia de la presente remito al Secretario General de la Organización de Estados Americanos así como al Presidente del Consejo Permanente de la Organización.