Gibson al borde la quiebra: los motivos y 11 guitarristas emblemáticos de la marca

La mítica fábrica norteamericana de guitarras Gibson (Gibson Guitar Corporation) podría declararse en quiebra en breve debido a la avalancha de deudas que debe afrontar en el corto plazo, cuyo valor total podría ascender hasta los 520 millones de dólares.

Para hacerle frente a esta situación, Gibson contrató hace menos de un año a Bill Lawrence como nuevo asesor financiero. Las cosas, al parecer, no salieron como pretendía, y acaba de renunciar a su cargo.

Es tan crítica la actualidad de la compañía fundada en 1894 en el estado de Michigan que el canal de noticias financieras estadounidense CNBC tituló el caso como “una carrera contra el tiempo”.

Con la partida de Lawrence, desde Gibson deberán volver a sentarse a negociar su deuda para evitar la quiebra. Ese arduo trabajo quedó en manos ahora del CEO de Gibson Guitar Corporation, Henry Juszkiewicz.

La abultada deuda de Gibson puede dividirse en dos partes. Por un lado, la empresa debe renegociar antes del próximo 23 de julio unos u$s 375 millones que emitió en bonos garantizados. En caso de no conseguirlo, a esa impactante cifra se le sumarán otros u$s 145 millones en concepto de multas por préstamos bancarios asumidos.