El Indec medirá el grado de inclusión financiera con datos del BCRA

Por exigencia del G20, el Indec comenzará a dividir a la economía en unidades de toma de decisión: sector público, sector privado financiero, sector privado no financiero, hogares y sector externo.

La premisa es que, a partir de toda esta data, empezar a armar cuentas no sólo del sector de la producción, sino también cuentas patrimoniales, cuentas financieras, tenencias de activos financieros y deuda por sector, según adelantó a este diario Fernando Cerro, director técnico del Indec y mano derecha de Jorge Todesca.

En el plan de trabajo que tienen por delante, incorporarán indicadores patrimoniales y financieros por sector institucional, activos y pasivos financieros, que saldrá de los balances de registros del Banco Central, con quienes tienen un convenio de transferencia de información sobre las entidades financieras, sobre el mercado de cambios, acerca del nivel de préstamos y de depósitos agrupados por sector.

"Hoy hacemos encuestas a grandes empresas, y lo que apuntamos ahora es a hacer un esquema avanzado de esta forma de presentación. Asimismo, hacer una medición no como cifra global, sino como cifra de cada una de estas nuevas unidades, de modo de saber quién está financiando a quién, cuál es el sector que está invirtiendo, cuál el que está ahorrando, pero no a partir de industrias, como puede ser la del agro, sino de unidades de toma de decisiones, como son el sector privado financiero, el sector privado no financiero, el sector público, el sector externo y los hogares, para detectar quiénes son tomadores de crédito o ahorristas, por ejemplo", señala Cerro.

Paso por paso del nuevo plan

Harán un balance de apertura de todas las transacciones del período para cada sector institucional, que incluirá el nivel de endeudamiento global, quién es el que presta, el que financia, el que ahorra y el que invierte.

Actualmente, en el sistema de cuentas nacionales por sector institucional, el Indec mide el egreso, impuestos y flujos de lo lo que pasa cada año para determinar si creció el producto, el consumo y la inversión, pero a partir de ahora el nuevo plan consiste en decir lo que pasa con los stocks como consecuencia de esos flujos, lo que ocurre al final del período, para ver cuáles fueron los sectores que financiaron ese crecimiento.

"Esto enriquecerá la presentación de la información, para ver si cada uno de estos sectores invierte, si se endeuda, si genera excedente. Esta información adicional permitirá saber si el sector se encuentra endeudado y cómo crece el endeudamiento. Toda esta data es un compromiso que tenemos con el G20 para el 2020, pues debemos adecuarnos a las presentaciones internacionales, así que vamos a empezar a incorporar este tipo de información adicional en nuestros relevamientos, por lo que ya estamos armando nuestro plan de trabajo. Es una obligación que tenemos. Además, estamos en tratativas para el ingreso a la OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico)", comenta el DT Indequiano.