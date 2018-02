Licitan Letes por u$s 700 millones, buena oportunidad para minoristas

El Gobierno iniciará hoy la licitación de Letras del Tesoro (Letes) para obtener en el mercado local unos u$s 700 millones, y así continuar financiando el presupuesto del año y los pagos de deuda pública, informó ayer el Ministerio de Finanzas.

La licitación incluirá una reapertura de las Letes a un plazo de 126 días con vencimiento el 29 de junio próximo por u$s 400 millones y otra reapertura a un plazo de 203 días, con vencimiento el 14 de septiembre próximo por u$s 300 millones.

La recepción de ofertas comenzará hoy a las 10 y finalizará mañana a las 15. Será efectuada de acuerdo con los procedimientos aprobados por la Resolución del Ministerio de Finanzas 162-E/2017.

La licitación se realizará por adhesión, es decir que los inversores deberán indicar solamente las cantidades que se desean suscribir expresadas en valor nominal.

Para las Letras a 126 días el precio de suscripción ser de u$s 990,26 por cada u$s 1000 de valor nominal, lo cual representa una tasa nominal anual de 2,85%. En los títulos con vencimiento más largo el precio de suscripción será de u$s 983,05 por cada u$s 1000 de valor nominal, lo que equivale a una tasa nominal anual de 3,10%.

De acuerdo con los procedimientos de colocación para estas Letras, se adjudicarán primero las órdenes minoristas por hasta u$s 50.000. Es una buena oportunidad para inversores minoristas de conseguir dólares más baratos que lo que ofrecen los bancos durante dos jornadas.

La licitación de Letes es un instrumento del Ministerio de Finanzas para acercar dólares del mercado local y evitar tomar más deuda externa, en un momento en que se empiezan a complicar los mercados mundiales por la suba en las tasas de interés.

Según explicó el ministro Luis Caputo, Argentina necesita para todo 2018 unos u$s 30.100 millones para cubrir el déficit fiscal sin recurrir a un ajuste extremo.

Esta es la cuarta licitación de Letes en lo que va del año y las próximas se abrirán el 13 de marzo, el 10 de abril y el 24 de abril. En total, serán 11 en el primer semestre y 22 en todo 2018.