Díaz Gilligan: “Mi mejor aporte al Gobierno fue dar un paso al costado”

Valentín Díaz Gilligan, remarcó esta noche, luego de presentar su renuncia, que va “a demostrar” que es inocente de las acusaciones en su contra, y aclaró que terminó abandonando su cargo de subsecretario general de la Presidencia con el único propósito de “descomprimir al Gobierno”.

“Mi mejor aporte al Gobierno, fue dar un paso al costado”, sostuvo Díaz Gillian en declaraciones a TN.

El funcionario debió resignar su cargo porque no había declarado ser parte de una sociedad radicada en el Reino Unido, con una cuenta de 1,2 millones de dólares en la banca de Andorra.

En cualquier caso, el ex funcionario remarcó además que va a presentar toda la documentación que se le requiera, tanto ante la Oficina Anticorrupción como en la Justicia, para demostrar la legalidad de su conducta.

“El tema es que como se trata de una empresa en el exterior, hay documentación que estoy esperando a que me llegue”, explicó Díaz Gilligan.

El ex funcionario se mostró confiado en poder demostrar su inocencia cuando “presente los balances y el acta de constitución de la sociedad”, al tiempo que resaltó que “si hubo una omisión de mi parte, me atendré a las consecuencias”.

Respecto a la denuncia de evasión, Diaz Gilligan explicó que a su entender “no existió evasión porque no se generaron ingresos”, aunque aclaró que presentará “esos balances ante la AFIP para demostrarlo. Hablan de una empresa con un activo de U$S 1 millón pero no aclaran que tenía un pasivo casi de la misma cifra, por lo que el neto en realidad eran sólo 15.000 libras”, detalló Díaz Gilligan.

Por su parte, la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, confirmó a Télam que la investigación que inició el organismo continuará aunque Diaz Gilligan haya renunciado.