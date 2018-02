Venezuela: la oposición boicoteará los comicios de Maduro y sube la tensión

La oposición venezolana decidió que no participará en las elecciones presidenciales anticipadas del 22 de abril, a las que el presidente Nicolás Maduro concurrirá con o sin la competencia de sus oponentes, según había anticipado.

La coalición de partidos opositores aglutinados en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) se reunió hoy más temprano para definir la postura del frente y decidió que no participará, definición que comunicarán mañana en conferencia de prensa.

"Eso no es una elección, es una emboscada donde el voto no vale medio, sino que es una vía de Maduro para legitimarse y lavarse la cara", señaló Andrés Velásquez, de la dirección nacional del partido Causa Radical, quien ya había adelantado que su grupo no acudiría a la elección por considerar el proceso como una farsa.

Un representante del partido Primero Justicia dijo a Reuters que en la reunión de la MUD formalizaría su propuesta de boicotear la votación en protesta por condiciones injustas.

El partido Voluntad Popular, cuyo líder es el encarcelado Leopoldo López, dijo la semana pasada que no iría a las elecciones. Lo mismo habría decidido el socialdemócrata Acción Democrática (AD), según una fuente cercana a los directivos de esa organización.

Entre los opositores, algunos consideran que apartarse del proceso electoral puede representar un cheque en blanco para Maduro, que tiene niveles de popularidad en torno al 20 por ciento, mientras otros sostienen que ir a las urnas sería legitimar "la tiranía" del mandatario.

Dos figuras que están entre las más populares de la oposición, López y el exgobernador Henrique Capriles, tienen prohibido presentarse. El primero está detenido por agitar la violencia durante las protestas contra Maduro en 2014, mientras que el segundo fue acusado de "irregularidades administrativas" cuando gobernaba el estado Miranda.

El plazo de inscripción de candidatos finaliza el 27 de febrero, de acuerdo con el calendario fijado por la autoridad electoral, ampliamente percibida por los venezolanos como progubernamental y que prohibió la inscripción de varios partidos opositores alegando incumplimiento de las reglas.

Varias naciones del continente han anunciado que desconocerán el resultado de los comicios por considerar que no son libres ni transparentes, ni ayudarán a Venezuela a salir de la peor crisis económica de su historia, con una inflación anualizada que según la oposición ronda el 4000 por ciento y de la cual no hay cifras oficiales.

Con "una elección ventajista, en medio de una división opositora, puede venir un éxodo (de venezolanos) que deje la que hemos visto hasta ahora en pañales", dijo Jesús Torrealba, exsecretario general de la MUD.