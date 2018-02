Renunció Valentín Díaz Gilligan, el subsecretario que no declaró u$s 1.000.000 en Andorra El subsecretario general de la Presidencia, Valentín Díaz Guilligan, presentó su dimisión esta tarde, confirmaron a El Cronista fuentes gubernamentales. Fue tras conocerse que tenía una cuenta no informada en su declaración de bienes en ese país europeo y de que miembros del Gabinete y de la coalición Cambiemos hicieron explícito que no contaba con apoyo para seguir.