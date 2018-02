Más audios de CFK: insultos al PJ, ninguneo a Pichetto y táctica mediática

Nuevos audios de conversaciones entre la expresidenta Cristina Kichner y su exsecretario general de la Presidencia Oscar Parrilli, en los que la senadora insulta a la dirigente aliada del massismo Margarita Stolbizer y a la dirigencia peronista, se difundieron en un programa radial.

En nuevas escuchas telefónicas ordenadas por la Justicia, que reproduce en su totalidad el periodista Luis Majul en su programa de la radio Berlín (emisora online), la exjefa del Estado, quien hoy cumple 65 años, acusa al líder del Frente Renovador, Sergio Massa, de tener "doble discurso" y ningunear a quien fue jefe de los senadores de su espacio, Miguel Pichetto.

“¿Vos te creés que la gente registra lo que dice Pichetto. Y si lo registra, lo registra para putearlo. Nooo Noooo Ignoralos. Al que hay que pegarle es a Massa Ese sí. Habla bien de (Mauricio) Macri por TN y mal de Macri por C5N, es increíble”, sostiene Kirchner en una de las conversaciones con su ex secretario general de la Presidencia que datarían de 2016.

AHORA | Las nuevas escuchas de Cristina Kirchner | "Massa habla bien de Macri por TN y mal de Macri por C5N. Hay que sacudirla a la gorda hija de puta esa (por Stolbizer) y a Massa" #Libre @majulluis | https://t.co/XdQlX9LzPV | @la990radio | Lunes a viernes 10 h pic.twitter.com/m32unPHJwu — Radio Berlín (@radioberlinok) 19 de febrero de 2018

Las escuchas judiciales pertenecen a la causa que investiga al ex titular de la AFI Oscar Parrilli por el supuesto encubrimiento de Ibar Esteban Pérez Corradi, empresario farmacéutico detenido en la causa por el denominado “triple crimen de General Rodríguez”.

En el material, la ex mandataria pide textualmente que los dirigentes del PJ que se distancian del Frente para la Victoria “se suturen el orto” y considera que se debe dar lugar a los más jóvenes en los espacios partidarios.

“Yo creo que hay que armar algo más joven‘ Un sub 40‘”, afirma, a lo que Parrilli le responde que está completamente de acuerdo y ella coincide con que deben “trabajar para los más jóvenes” y no para volver ellos al poder.

“No nos peleemos por el partido. Que hagan lo que quieran”, opina Parrilli y Kirchner le contesta: “No, que se suturen el orto. Aparte, a mí nunca me importó el partido. Acá nunca le dimos bola tampoco”.

En otro diálogo, la senadora nacional arremete contra Stolbizer a quien califica como “gorda hija de puta”.

“Acá hay que sacudirla a la gorda hija de puta ésta y a Massa, no hay que perder el tiempo con Pichetto y todos esos, noooo, dejalos”, declara la ex jefa del Estado.

También, en otro de los audios, Cristina Kirchner hace referencia a la renovación del Partido Justicialista y recuerda que en los ’90 la renovación “no fue Antonio Cafiero. La renovación fue en realidad el menemismo. La renovación era un partido viejo, anquilosado, choto contra lo progresista, lo liberal. Esto es al revés”.

AHORA | Las nuevas escuchas de Cristina Kirchner | "Yo estaba con Menem y tuve

que votarlo a Cafiero porque mi marido no quería ir con Menem" #Libre @majulluis | https://t.co/XdQlX9LzPV | @la990radio | Lunes a viernes 10 h pic.twitter.com/6sSeg8KY75 — Radio Berlín (@radioberlinok) 19 de febrero de 2018

En ese sentido, la ex presidenta agrega que en esa oportunidad en la interna del PJ “ganó (Carlos) Menem porque era el mejor. Yo estaba con Menem porque era el mejor y tuve que votarlo a Cafiero porque mi marido estaba con Cafiero. A mí me fascinaba Menem pero como soy orgánica no lo pude votar. Pero la renovación contra ese sistema era Menem. Esta renovación es un neomacrismo”.

En otra de las conversaciones, la ex presidenta alude además al ex diputado nacional Remo Carlotto y cuestiona la decisión del hijo de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, de alejarse del Frente para la Victoria y formar un bloque propio en Diputados con el Movimiento Evita.

Finalmente, en otra de las conversaciones que mantiene con Parrilli se escucha a la ex presidenta hacer referencia a la situación del ex ministro de Planificación Julio De Vido, que se encuentra preso desde fines de octubre pasado en la cárcel de Marcos Paz por supuesta malversación de fondos en la mina de Río Turbio.

“Creo que Julio estuvo mal en lo que hizo, se tendría que haber al pedo someterse él a esa cosa, a la votación”, sostiene Cristina en referencia al desafuero del ex ministro de la Cámara de Diputados, tras lo cual Parrilli acota que el ex ministro debería haber dejado que lo allanen y no impedir ese procedimiento y agregó: “Una cosa es José López y otra cosa es Julio”, a lo que la senadora asintió: “Es cierto eso”.