El kirchnerismo denuncia esta semana Díaz Gilligan por presunto lavado de dinero

El diputado nacional del Frente para la Victoria, Rodolfo Tailhade, se presentará esta semana ante la Justicia para denunciar al subsecretario General de la Presidencia, Valentín Díaz Gilligan, por lavado de dinero. La acusación surge de la información publicada el viernes último por el diario El País de España en su edición internacional, en la que detalló que el funcionario ocultó u$s 1,2 millones en el entonces paraíso fiscal de Andorra.

Con la información publicada y las declaraciones de Díaz Gilligan, Tailhade se presentará en los tribunales federales para pedir que el subsecretario sea investigado por lavado de activos. El diputado, además, viene de ampliar la semana pasada sus denuncias contra el ministro de Finanzas, Luis Caputo, a quien acusó de "estar a la cabeza de un conglomerado de sociedades off shore que además suscribieron bonos de deuda en cuya emisión el propio ministro participó". Según Tailhade, eso "está probado de manera irrefutable", a lo que se suma el hecho de que Caputo "nunca lo incluyó en sus declaraciones juradas". Se refirió en este último punto a la confirmación que obtuvo el diario Perfil de la Securities and Exchange Comision (SEC) de los Estados Unidos sobre la participación del ministro como accionista principal de una sociedad offshore, algo que Caputo no incluyó en sus declaraciones juradas de 2015 ni de 2016.

Para Tailhade, "resta investigar si las off shore compraron más deuda argentina, y si formaron parte de los buitres que arreglaron con el Gobierno".