Sin candidatos en Adeba, Jorge Pablo Brito renovaría su mandato

El presidente de Adeba, Jorge Pablo Brito, estaba esperando que lleguen las elecciones de abril para dejar la presidencia de la cámara que agrupa a los bancos nacionales, ya que entre la vicepresidencia de la Superliga y la de River (donde asumió como tesorero el ex CEO de Visa, Luis Schvimer), la presidencia de Genneia (compañía de energía renovable que tiene el parque eólico más grande del país) y ser director del Macro, el tiempo no le alcanzaba.

Si bien tenía el apoyo de todos los bancos para seguir (incluido el Galicia, el de mayor peso junto al Macro), tenía decidido dar un paso al costado. El tema es que nadie quiere agarrar esa silla caliente: el nuevo CEO, Javier Bolzico, es un técnico más que un político, y recién ingresa, por lo que no está preparado aún para el desafío de la presidencia.

"Parecería que en contra de mi voluntad me quedo un año más", confesó Brito en charlas con banqueros. Seguramente delegará algunos temas en Bolzico, que acaba de asumir en enero como nuevo director ejecutivo, en reemplazo del histórico Norberto Peruzzotti, quien a los 83 años quedó como asesor externo de presidencia por un año más.

En MAE, en tanto, buscan un reemplazo para el director ejecutivo, el ex tesorero del BBVA Alberto Nano Estrada, quien se quedará hasta la asamblea de abril, cuando esté el sucesor. La firma de headhunter SpencerStuart, dirigida en la Argentina por Pablo Taussig, está a cargo de la búsqueda.

Según allegados, buscan un perfil que pueda estar trabajando en el exterior (ya que les estaría costando conseguirlo en el mercado local), que sepa y entienda del negocio, un técnico más que un político, que empuje al mercado, que conozca MAE y que lo quiera al MAE, para remontar los desafíos que vienen. Por lo pronto, ya tantearon a varios históricos, ex miembros del directorio, que declinaron el convite.

Donde están contentos con el cambio de conducción de MAE es en BYMA, ya que la relación que tenían con el ex presidente Luis Ribaya y con Estrada no era la mejor, y acusan a ellos de querer armar una Caja 2, para competir con Caja de Valores. Es más, ahora quieren acercarse para empezar a dialogar sobre una posible fusión, que no será de un día para el otro, pero estiman que dentro de uno o dos años podrían llegar a ser un mercado único. En BYMA quieren asociarse con todos los demás mercados para que haya uno sólo, con la excepción de Rofex, con quienes siguen una pelea al rojo vivo.

¿Por qué fue la ruptura? "Porque Rofex le da la market data (propiedad de BYMA) a Primary (sociedad de soluciones tecnológicas que es de ellos), que la mete en un DMA (direct market access) y cobra", se enojan en BYMA. Consultados sobre este punto, en Rofex no emitieron comentarios.

En BYMA, en tanto, esperan que CNV apruebe lo antes posible la venta en corto, que es uno de los requisitos para ingresar al índice de MSCI.

Donde ya hubo novedades de cambio de mandos fue en el Santander Asset Management, que nombró al argentino Mariano Belinky como nuevo CEO, con base en Londres. Venía de dirigir el Santander InnoVentures, la fintech del grupo que manejaba u$s 200 millones, y reemplazará a Juan Manuel San Román, mientras Manuel Silva será el nuevo líder de la fintech. Belinky es un ex McKinsey que manejará activos por u$s 225.000 millones con presencia en 11 países de Europa y de América latina.

En Argentina se comenta que podría haber un cambio en la pirámide del Santander: Enrique Cristofani, hoy CEO y presidente, podría quedarse siendo presidente y delegar la gerencia general.

El candidato sería un argentino que está haciendo carrera en el banco en el extranjero. Quienes siguen el issue miran a Serio Lew, Head of Credit Markets de Santander Investment en los Estados Unidos, con base en Nueva York, que antes había estado en la filial de España y previamente como CFO y jefe de Tesorería en Buenos Aires.

Lleva más de 20 años en el Santander: empezó en Argentina, luego se fue de expatriado a Nueva York, volvió al país, se volvió a ir y ahora podría volver a dirigir el banco.