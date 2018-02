Llega un grupo del G-20 con foco en las energías renovables

El Grupo de Trabajo de Transiciones Energéticas del G20 desarrollará entre este miércoles y viernes el primer Foro de Alto Nivel de Eficiencia Energética y Renovables, en busca de un nuevo paradigma para la generación y el uso de las fuentes de energía, informaron los organizadores.

Las sesiones del foro se realizarán en los salones del Centro Cultural Kirchner, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la participación de funcionarios, expertos y directivos de agencias de energía globales.

Los dos eventos de esta semana estarán dedicados a discutir temas críticos para el éxito de las transiciones energéticas de las economías del G20, como el cambio de comportamiento, considerado esencial para lograr y mantener los aumentos de la eficiencia energética a largo plazo. Los líderes mundiales se propusieron reducir la dependencia de combustibles fósiles.

El objetivo del foro es alentar el diálogo sobre cómo la cooperación y un enfoque más colectivo pueden ayudar a los países a aplicar políticas exitosas de energía más limpia a nivel regional y mundial.

Los organizadores señalaron que se destacará que el éxito de las políticas de eficiencia energética y energía renovable depende de la adopción de nuevos paradigmas, tanto en el diseño de políticas como en la forma de producir y consumir energía.

Durante las jornadas se prevé el lanzamiento de un nuevo informe sobre el avance de la eficiencia energética en las economías del G20, que presenta hitos en la aplicación del Programa líder de eficiencia energética del G20 (EELP) desde 2017.

Entre los participantes de las jornadas se anticipan las presencias Rachel Kyte, CEO de SEforALL (Sustainable Energy for All); Paul Simons, director ejecutivo de IEA (International Energy Agency); Ariel Yépez García, Jefe de División de Energía del BID y Benoit Lebot, directora ejecutiva de la International Partnership for Energy Efficiency Cooperation (Ipeec).

También se anuncia la participación de Ursula Borak, directora general de International Affairs, Fossil Energy Sources and Nuclear Energy de Alemania; Kazushige Tanaka, director de la División de Asuntos Internacionales de la Agencia de Recursos Naturales y Energía del Ministerio de Economía, Comercio e Industria de Japón, y Odón de Buen, director ejecutivo de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía de México.

Finalmente, se confirmó la asistencia de Diego Lizana, de la Agencia Chilena de Eficiencia Energética; Eduardo Camero Godínez, secretario de Hacienda y Crédito Público de México y Tudor Constantinescu, directivo de IPEEC y representativo de la Unión Europea.