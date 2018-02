Los radicales anhelan poner un vice en la fórmula de Macri para 2019

Transcurridos 26 meses de gobierno cambiemita, los radicales ya no ocultan su incomodidad, montados en un escenario donde son actores de reparto en el oficialismo.

Más allá de los contados ministros de identidad radical, pero que no responden orgánicamente (léase Oscar Aguad, o Hernán Lombardi) y las escasas figuras partidarias con roles gravitantes (Mario Negri en Diputados, Ángel Rozas y Luis Naidenoff en Senadores), son pocos los puestos que el núcleo duro del macrismo ha entregado a quienes son socios desde marzo de 2015, tras la convención de Gualeguaychú. Por ello, de cara a 2019, buscan ganar protagonismo.

Este martes, las autoridades del Comité Nacional de la UCR se convocarán en el hotel Savoy para analizar la situación económica del país y la estrategia parlamentaria para este año, con la participación del gobernador de Mendoza y titular del partido, Alfredo Cornejo.

Si bien tal es el objetivo de la cita, no se pierde de vista la mirada a mediano plazo, y la necesidad de fortalecer a un partido con pocas figuras de proyección nacional, urgido por reelegir en los distritos que gobierna y competir en otros, y ansioso por ganar influencia en la coalición. "Por la tarde vamos a hablar de los temas a llevar a la mesa de Cambiemos", anticipó un convidado al evento.

Un eventual trampolín para todo ello, reconocen varias autoridades, es la reforma política que este año tomará nuevo impulso. Los radicales aspiran a que el cambio de reglas en el sistema de elecciones, que el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, ya avisó que impulsará, abra la fórmula presidencial para que, eventualmente, Macri convoque a un "boina blanca" para ser su vice desde 2019.

La idea no resulta descabellada: la reforma política que el oficialismo logró aprobar en la Cámara de Diputados en octubre de 2016 y que naufragó más tarde en el Senado procuró establecer la boleta electrónica y paridad de género, pero también fijaba que ya no se elija en las PASO un vicepresidente, lo que daría libertad al eventual ganador de la primaria de convocar a un adversario para completar la fórmula de octubre. Todo eso, claro está, si acaso Cambiemos plantea nuevamente una interna y no elige, como en 2017, hacer lista única en la mayoría de los distritos.

De cara al próximo año, los radicales procuran reflotar esa idea para instalar una figura que les garantice, tras las PASO, dejar de ser parte de una coalición electoral o parlamentaria, para sentarse a la mesa chica del poder.

¿Quién podría ser el eventual vice de Macri? El gobernador mendocino y titular del partido, Alfredo Cornejo, sin chances de renovar en su actual sillón, es uno de los principales interesados. Pero su escaso nivel de conocimiento motiva otras elucubraciones. Por ejemplo, que el actual diputado del bloque "Socialdemócrata", Martín Lousteau, afiliado hace apenas tres meses a la UCR, escale a algún puesto de la órbita nacional. Lo cual, de paso, le quitaría una piedra del zapato al Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, quien lo ve como el único rival con chances de discutir su hegemonía en la capital federal.

La Casa Rosada dio señales ya para reimpulsar la reforma política y electoral, pero todavía no ha tomado una decisión sobre si acaso impulsará el proyecto ya aprobado en Diputados, o si optará por un nuevo texto que supere el debate acerca de la incorporación de tecnología en el proceso electoral, y destrabe el impasse en el que se entró en la cámara alta del Congreso. Los gobernadores y senadores peronistas descreen de la boleta electrónica, y son partidarios, en el caso de dar el brazo a torcer, de establecer una boleta única de papel, como rige en Córdoba y Santa Fe.