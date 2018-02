La vuelta de los cazadores de negocios

Tras una década de casi absoluto silencio, algo cambió en la industria argentina de private equity: fondos internacionales de montos estrafalarios levantan el teléfono para hablar de sus próximos pasos en el país, mientras exbanqueros y ejecutivos criollos vuelven del exterior para crear firmas locales y no dejar pasar lo que, creen, será un boom en pocos años. Los más canosos, los directores de fondos regionales creados en Buenos Aires , los que aguantaron años guardados en el país, no solo abren las puertas de sus despachos: también abren la boca.

En su nuevo número de febrero que ya está en los kioscos, APERTURA presenta en exclusiva los planes de más de 15 fondos de private equity, un informe especial que demandó un mes y medio de producción. Hablan Victoria Capital, Linzor Capital y The Rohatyn Group sobre las compañías que miran en el mercado primario, mientras que Lexington Partners revela su plan para acaparar el secundario. Pegasus firma creada por Mario Quintana; dueña de Freddo y Farmacity adelanta su estrategia e Inverlat detalla su giro hacia el rubro energético, tras contar con Havanna y Wendys en su portafolio.

Fondos globales cuentan en exclusiva sus intereses en la Argentina: Abraaj, Actis y Equity Investment son algunos de ellos. Además, la reconstrucción de la llegada silenciosa de Blackstone, fondo que administra u$s 380.000 millones y que dio su primer paso tras comprar en diciembre Metrotel por u$s 190 millones, junto a Riverwood. En la Argentina, otros nombres locales, presentes en el país hace tiempo, vuelven al acecho, como Sophia Capital y Humus, que establecen los parámetros de las empresas que buscan y que trabajan para ser el nexo argentino de fondos internacionales que no se animan a llegar con oficina propia. Y, algunos recientemente conformados, como Lucens Capital o Alba Partners, destacan qué miran en el país.

Tal visión del país no es compartida solo por algunos inversores desperdigados. También la pone en palabras la Latin American Private Equity & Venture Capital Association (LAVCA), en su encuesta de opinión versión 2017, que reunió a 103 de los inversores más importantes del mundo. "La Argentina es vista como el país con el segundo mejor perfil de riesgo retorno en América latina. En 2015 era visto como la oportunidad menos atractiva", dice. Los retornos proyectados que dará el país, según el mismo informe, pulverizan a las Letes, Lebac o cuanta sigla aparezca enfrente. "Casi tres cuartas partes de los LPs (N.d.R: inversores que hacen aportes a un fondo) citan el potencial de retornos anuales por encima del 16%, un agudo crecimiento desde el 23% de los LPs que indicaban lo mismo en 2015". A lo mejor valga la aclaración: los puntos porcentuales son en dólares.

Además, en febrero, la revista de Economía y Negocios líder del mercado local presenta el informe especial Green Companies, con los programas medioambientales de más de 50 empresas de la Argentina. Por su parte, los referentes de la industria vitivinícola afirman por qué ven la copa medio llena de un sector que busca recuperarse tras años de estancamiento de las exportaciones. Y en un profundo mano a mano, Carlos Pérez, presidente de la agencia BBDO Argentina, brinda su visión del mercado publicitario actual y plantea por qué el servicio no es solo de ideas, sino también de consultoría.

Y, como todos los meses, con la revista llega el mejor contenido de Bloomberg Businessweek. En esta ocasión, cómo SodaStream hace y vende paz, una investigación a fondo sobre la fuerza laboral multiétnica de la firma israelí. Todo esto, y mucho más notas, en la edición de APERTURA de febrero, que ya está en los kioscos.