Moyano: “La marcha no es para defenderme a mí, yo me sé defender solo”

El secretario general de Camioneros, Hugo Moyano, rechazó hoy que la marcha del próximo miércoles sea en defensa propia frente al avance de causas judiciales en su contra, y advirtió: “Yo me se defender solo”.

“¿Creen que necesito una marcha para defenderme? Yo me se defender solo, la marcha es por los reclamos que estamos haciendo”, remarcó Moyano, entre los que mencionó el rechazo a “un techo del 15%” en las paritarias.

“La marcha es para hacer un reclamo, va a haber 25% de inflación este año y quieren dar un 15%. La marcha es también para pedir un aumento de emergencia para los jubilados”, planteó en declaraciones a Radio Nacional.

De esa forma, el ex jefe de la CGT rechazó las versiones que indican que convocó a la marcha por cuestiones personales, vinculadas a una pelea personal con el presidente Mauricio Macri y a su situación judicial.

También, insistió en que el oficialismo estaría presionando a dirigentes de la CGT para que no se sumaran a la movilización: “Sin ninguna duda los que no van a la marcha es porque el Gobierno los está apretando. No sé con qué los aprietan, a lo mejor los aprietan como pretenden apretarme a mí, con denuncias truchas, con la tapa de los diarios”, señaló.