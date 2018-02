Acciones de tecnológica argentina Globant treparon más de 8% en Wall Street

Los papeles de la compañía Globant crecieron más de 8 por ciento en Wall Street por el optimismo que generó en el mercado el buen balance presentado ayer, luego del cierre del mercado, y por las recomendaciones de compra que aparecieron en un informe elaborado por la consultora JP Morgan.

“Globant presentó un balance en el que superó las estimaciones de ventas y de ganancias”, explicó Diego Martínez Burzaco, director de MB Inversiones, en diálogo con El Cronista.

Los papeles de Globant saltaron 8,51%, a 51,15 dólares cada uno y lideraron las alzas. Más temprano, escalaron más de 11% en Nueva York.

"En el informe de JP Morgan, en el que recomendó algunos activos argentinos, apareció Globant", apuntó Ramiro Marra, CSO Bull Market Brokers, también en diálogo con El Cronista.

Los otros avances más importantes los registraron los ADRs de Petrobras Argentina (5,07%, u$s 12,65), Pampa Energía (4,16%, u$s 64,87), y Macro (3,74%, u$s 109,71).

¿Qué pasó en la Bolsa porteña?

Los papeles de Andes Energía saltaron 6,02%, a 8,80 pesos cada uno, y encabezaron las subas dentro del Merval, que sumó su tercera rueda consecutiva al ganar 2,23%, hasta situarse en las 32.738,76 unidades.

Dentro del panel líder de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires las otras alzas más importantes las registraron Holcim (4,51%), Pampa Energía (4,35%), y Tenaris (4,24%).

El total negociado en acciones ascendió a 1.287.662.275 pesos, con un balance de 71 papeles en alza, 21 en baja, y 9 sin registrar cambios en su cotización.

¿Qué pasó con los títulos públicos?

Entre los bonos, el AN18 descendió 0,71%, el AY24 sumó 0,44%, el Descuento en dólares ganó 1,53%, el Descuento en pesos retrocedió 0,14%, el Par en dólares mejoró 1,35%, el Par en pesos se valorizó 0,23%, el PR13 se apreció 0,49%, y el PR15 ascendió 0,61%.

Entre los cupones atados al crecimiento del PBI, el TVPA (en dólares ley argentina) creció 0,57% ($ 175), y el TVPY (regido por la ley extranjera, canje 2005) progresó 0,28% ($ 179,50).