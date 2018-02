Denuncian que un funcionario de Macri ayudó a “ocultar” más de u$s 1 millón en Andorra

El subsecretario general de Presidencia, Valentín Díaz Gilligan, ayudó a “ocultar” 1,2 millones de dólares (980.000 euros) en una cuenta de la Banca Privada de Andorra (BPA) abierta en 2012 a nombre de una sociedad dedicada a la intermediación de jugadores de fútbol.

La información fue publicada por el diario español El País, con documentación bancaria a la que tuvo acceso luego de que Andorra levantara a fin del año pasado el secreto bancario.

Díaz Gilligan figuró ante el banco como "representante" y "accionista" de Line Action, que a su vez pertenecía a la mercantil panameña Nashville North. El hoy subsecretario general de la Presidencia se desvinculó de la compañía en 2014, luego de ser nombrado director general de Promoción Turística de la Ciudad de Buenos Aires.

Un "favor" a un amigo

En declaraciones al periódico español, el funcionario negó que los fondos fueran suyos y aseguró que fue accionista y director de Line Action por hacerle un "favor" a un amigo, el uruguayo Francisco “Paco” Casal, representante de jugadores.

"(Casal) tenía un juicio con el fisco que ganó y no podía figurar. Confiaba en él. La plata nunca fue mía. Además, yo no ejercía entonces cargo público. Era asesor y facturaba como autónomo", afirmó el subsecretario general de la Presidencia.

También explicó los motivos de su salida de la empresa en 2014: "Pedí que me sacaran. No me parecía bien continuar, ya ocupaba un cargo político. Tenía una exposición pública, no quería estar en una sociedad donde no tenía ningún control. No había incompatibilidad, no era ilegal".

Díaz Gilligan dijo desconocer que el total de la sociedad pertenecía a una mercantil panameña.

La cuenta se nutría de transferencias de Uruguay de "clubs de fútbol", según el banco. Díaz Gilligan es "vocal" del River Plate, de la Primera División argentina.

Andorra, un pequeño país entre Francia y España, eliminó el secreto bancario el pasado año. Y sus autoridades intervinieron en marzo de 2015 la BPA por presunto lavado de dinero.

Otro argentino

El hoy funcionario nacional no fue el único argentino con exposición política vinculado a la Banca privada d’Andorra (BPA).

Según El País, BPA se negó a abrir en agosto de 2008 dos cuentas al entonces gobernador de Neuquén, Jorge Sapag, en las que pretendía ingresar u$s 5 millones y distribuirlos en dos depósitos vinculados a sociedades creadas en el paraíso fiscal de Belice y en una de las cuales quería incluir al exsecretario de Recursos Naturales y exministro de Energía de Neuquén Guillermo Coco.

Pero el banco calificó a Sapag de Persona Políticamente Expuesta (PEP) y rechazó como clientes al entonces gobernador y a Coco por sospechar –según un informe recogido por el diario español- que el dinero procedía de sobornos. El expediente fue cerrado así: “Coimas del petróleo de los Kirchner. Rechazada”.

El diario aclara que un portavoz de Sapag aseguró que el exgobernador "nunca abrió ni intentó abrir una cuenta en Andorra ni en ningún lugar del mundo, ni por sí, ni por terceros".