Docentes rechazaron oferta de Vidal de suba de 15% y ya alertan por las clases

La estratégica negociación salarial docente en el territorio que gobierna María Eugenia Vidal se puso en marcha ayer, pero las perspectivas de un rápido entendimiento que garantice el normal inicio de las clases sigue lejos de estar asegurado. Como habían anticipado en las jornadas previas a la reunión de ayer, los gremios docentes bonaerense se plantaron contra la también adelantada propuesta oficial de una mejora salarial del 15%, en línea con la pauta diseñada por la Casa Rosada, y exigieron la inclusión en un eventual acuerdo de una cláusula gatillo automática de ajuste por inflación. Con esas posturas de fondo y sin lograr acercamientos sustanciales durante las más de dos horas en que se prolongó el encuentro paritario inaugural, los representantes sindicales de los docentes se retiraron con un pedido para que la administración Vidal convoque a una nueva reunión "urgente" y sobre la base de una oferta reformulada para evitar el inicio de un conflicto que ponga en riesgo el arranque del ciclo lectivo.

El ofrecimiento formalizado ayer por el gobierno provincial, a través de los ministros de Trabajo, Marcelo Villegas; de Educación, Gabriel Sánchez Zinny; y de Asuntos Públicos, Federico Suárez; contempla una recomposición salarial de 15% para 2018 en tres tramos no acumulativos: 5% retroactivo a enero, 5% desde mayo y el 5% restante con los sueldos de septiembre. De acuerdo con las estimaciones de los colaboradores de Vidal, ese incremento significa llevar el salario promedio en la actividad de $ 24.659 a $ 28.358. Además, la oferta incorpora el pago de una bonificación extraordinaria de $ 4500 para aquellos maestros que no registraron ausencias durante el ciclo lectivo del año pasado y que, por lo tanto, no adhirieron a los paros dispuestos por los gremios. Para los que registren faltas, ese suplemento se aplicaría de manera porcentual según la asistencia a clase.

La representación sindical, liderada en el encuentro por el jefe del Suteba, Roberto Baradel; la titular de la FEB, Mirta Petroccini; el líder de Udocba, Miguel Díaz; y referentes de Sadop, UDA y Amet; rechazaron la propuesta y repitieron su pedido de una mejora mínima del 20% y garantía de ajuste automático por inflación. "No podemos aceptar $ 625 por mes en la situación inflacionaria que tenemos, esperemos que hagan una nueva propuesta, no pueden esgrimir que no tienen dinero porque tienen 40 mil millones de pesos más por el Fondo del Conurbano", cuestionó Baradel. A su vez, Petroccini apuntó: "El gobierno quedó comprometido a hacer una nueva convocatoria, no hay fecha pero la solicitamos con carácter urgente porque los tiempos apremian".

En tanto, el ministro Villegas defendió la oferta y pidió a los docentes que la demora en la negociación "no sea un obstáculo" para que las clases comiencen el 5 de marzo.