Demorado por el ARA San Juan, Macri cambió al Jefe del Ejército

Fue una crónica de un pase a retiro anunciado. Poco antes de la crisis desatada en Defensa por la desaparición del ARA San Juan, el noviembre del año pasado, ya se hablaba de un recambio de las cúpulas de las Fuerzas Armadas, nombradas por Mauricio Macri al asumir. Primero fue el golpeado jefe de la Armada, almirante Marcelo Eduardo Hipólito Srur; y ahora le tocó el turno al del Ejército. El Presidente relevó ayer al teniente general Diego Suñer, para designar en su lugar a Claudio Ernesto Pasqualini, quien ejercía el cargo de comandante de la Segunda División de esta fuerza.

Según trascendió, Pasqualini habría sido citado ayer por el ministro de Defensa, Oscar Aguad, quien le habría informado de su ascenso. Poco después de haber recibido a Suñer, para comunicarle su salida. "Envío el agradecimiento y reconocimiento profundo por su honestidad y compromiso con la República priorizando, aun a costo personal, los intereses de la Nación por sobre cualquier otro proveniente de sectores políticos o privados", saludó al ya ex jefe militar la diputada Elisa Carrió, a través de su cuenta de Twitter.

"Es normal un cambio de cúpula. No es para nada traumático. Estaba previsto para fin del año pasado, pero por la tragedia del submarino ARA San Juan no se pudo hacer. La cúpula anterior venía de la gestión del ex ministro Julio Martínez y es normal que haya un cambio de cúpula cuando cambia un ministro en Defensa", precisaron fuentes cercanas a Aguad, citadas por la agencia oficial Télam, tal como adelantó este diario el 22 de noviembre pasado.

Su sucesor es desde el 2016 Comandante de la 2 División del Ejército, que tiene su sede en Córdoba, y anteriormente se había desempeñado como jefe del Regimiento de Patricios. Pasqualini nació el 23 de julio de 1960 en La Calera, una localidad de esa provincia, y egresó como Subteniente del Arma de Infantería en diciembre de 1982, aunque no llegó a participar de la guerra de Malvinas. Durante su carrera profesional fue también jefe del Centro de Instrucción y Adiestramiento Operacional de Campo de Mayo, jefe de la División Cursos en el País de la Jefatura III Operaciones y jefe del Regimiento de Infantería 1 "Patricios", entre otros. Precisamente en ese lugar, el próximo martes, asumirá formalmente al frente del Ejército.

En un comunicado oficial, el Gobierno resaltó que el militar es además licenciado en Estrategia y Organización y que "posee la Aptitud de Tropas de Montaña (Cóndor Dorado) y las especialidades de Paracaidista Militar e Instructor de Andinismo".

Después del reemplazo en la Armada, con un pase a retiro obligatorio de Srur con la prohibición de participar de algún acto naval y usar el uniforme, con la asunción en diciembre el vicealmirante José Luis Villán como jefe temporario; resta ver aún cuál será el futuro del brigadier general Enrique Víctor Amrein al frente de la Fuerza Aérea. Fuentes oficiales especularon que su sucesor podría ser oficializado en los próximos días.