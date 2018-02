Con Messi, la camiseta de Barcelona ya vale al menos u$s 220 millones

La compañía de electrodomésticos Beko y Barcelona firmaron ayer la ampliación del patrocinio de la empresa turca al club catalán. Beko, duplicó el monto de su auspicio y abonará 19 millones de euros cada temporada (equivalentes a 23,5 millones de dólares) por lucir en la camiseta de entrenamiento del equipo en el que brilla Lionel Messi, además de la manga izquierda de la camiseta oficial.

Según informó el diario Expansión, el acuerdo, que comienza en la temporada 2018/19, tiene una duración de tres años, de manera que la entidad presidida por Josep Maria Bartomeu recibirá casi u$s 71 millones en total. Ni el Barça ni Beko hicieron oficiales los importes.

Beko es la principal marca de Arçelic, la división de electrodomésticos y electrónica de Koç, con sede en Estambul. La empresa asegura que su alianza con Barcelona, que comenzó en el verano de 2014, le ha permitido "reforzar su notoriedad de marca a través de los 300 millones de personas que forman el conjunto de sus seguidores".

"El deporte tiene un poder increíble para reunir a la gente a través de los valores compartidos", destacó ayer el vicepresidente de la compañía euroasiática, Ali Y. Koç.

Beko se incorpora a la lista de los patrocinadores principales del conjunto azulgrana, uno de cuyos objetivos es acelerar en ingresos complementarios a los de retransmisiones deportiva. El club, que tiene como meta llegar a los 1000 millones de euros (u$s 1240 millones) en ingresos para 2021, considera que tiene margen para exprimir económicamente su marca mucho más.

Las dos empresas que más aportan a la entidad catalana actualmente son Nike y Rakuten. La enseña deportiva y Barcelona estrenan el nuevo contrato el próximo 1º de julio. Se prevé que el club ingresen u$s 130 millones anuales sólo por lucir el nombre en la camiseta, además de otros u$s 62 millones por variables y la gestión exclusiva de las tiendas.

El acuerdo con el gigante japonés del comercio electrónico está en vigor desde esta temporada y generará unos ingresos para el club de u$s 68 millones. Rakuten relevó a Qatar como uno de los patrocinadores culé y aportará también casi u$s 2 millones por cada Liga ganada y más de u$s 6 por cada Champions. Si el equipo, que marcha primero en el campeonato español y jugará los octavos de final del torneo europeo la semana próxima, sostiene su marcha triunfal en ambos certámenes, sumará más de u$s 76 millones solo por la empresa que reemplazó en el pecho de la camiseta a Qatar Airways.

Beko justifica su patrocinio para dar a conocer su marca en todo el mundo. También en España, donde facturó en 2016 último ejercicio con datos disponibles u$s 149 millones. Su intención es duplicar en cinco años el número de electrodomésticos vendidos.

En total, Barcelona cuenta con 46 sponsors, distribuidos entre los tres auspiciantes principales mencionados, más cinco ubicados en la categoría premium (Gillette, Caixa Bank, Audi, Konami y la cerveza Estrella Damm), 10 oficiales, 27 regionales y uno oficial de sección.

Así, según remarca el diario Mundo Deportivo, se asegura un ingreso fijo de casi u$s 222 millones por los sponsors de la camiseta y u$s 292,2 millones como máximo por temporada. De hecho, el matutino remarca que los ingresos en el área de márketing pasaron así de casi u$s 103 millones en la temporada 2007-08, a los actuales u$s 327 millones y que desde la 2010-11, con la estrella de Messi brillando en plenitud, lleva acumulados beneficios por más de u$s 228 millones.