Bunge termina el año con un cuarto trimestre débil

Bunge anunció un último trimestre de 2017 excepcionalmente débil, con resultados que intensificaron las dudas sobre el futuro como compañía independiente de la casa comercializadora de productos agrícolas fundada hace 200 años.

Compra cosechas a los productores para procesarlas y convertirlas en ingredientes y alimento, o para transportar a granel a clientes de todo el mundo. El comercio internacional de granos quebró récords, y Bunge informó que su principal negocio agrícola operó 34,3 millones de toneladas en el trimestre, un aumento de 4,6% interanual. Pero la amplia oferta hace más difícil para las comercializadoras generar ganancias con esos flujos; los productores retienen sus cultivos en silos a la espera de que suban los precios y los clientes se niegan a pagar primas por contratos a largo plazo. Las grandes reservas de granos también redujeron los movimientos de precios. Bunge dijo que su unidad de comercialización y distribución de granos global sintió la presión "debido a las limitadas oportunidades de oscilaciones". Para el cuarto trimestre, informó una pérdida de u$s 60 millones o 48 centavos de dólar por acción, comparado con la ganancia neta de u$s 271 millones o u$s 1,83 por acción hace un año. "Creo que todo el sector, y especialmente nosotros, estamos tratando de adaptarnos al nuevo entorno", aseguró Soren Schroder, CEO. Mientras la industria da la pelea, el competidor ADM se acercó a Bunge con la intención de adquirir al gigante, lo que condujo a negociaciones. El año pasado Glencore, la trader suiza, también hizo una propuesta de compra para quedarse con Bunge.