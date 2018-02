La Cámara Federal rechazó la excarcelación de Zannini

La Cámara Federal de Casación rechazó un planteo de libertad formulado por la defensa de Carlos Zannini en la causa por el Memorándum de Entendimiento con Irán por lo que el ex funcionario kirchnerista permanecerá detenido en el penal de Ezeiza. La decisión fue adoptada por la Sala IV de Casación que sostuvo que es "inadmisible" el recurso presentado por la defensa de Zannini con el objetivo de que se revisara el rechazo de la Cámara Federal porteña al pedido de excarcelación del ex funcionario.

El ex secretario de Legal y Técnica de las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner se encuentra procesado con prisión preventiva por el presunto encubrimiento de la voladura de la AMIA a través de la firma del Memorándum denunciado por el fallecido fiscal general Alberto Nisman.

Los camaristas Gustavo Hornos y Mariano Borinsky declararon inadmisible el recurso presentado por el abogado Mariano Fragueiro Frías, representante de Zannini, y sostuvieron que no logró demostrar que el fallo recurrido fuera ‘arbitrario’.

"Entendemos que el recurso de casación intentado se presenta en el caso inadmisible por carecer de la debida fundamentación requerida por el artículo", sostuvieron Hornos y Borinsky.

Zannini fue detenido el 7 de diciembre en Río Gallegos, Santa Cruz, por orden del juez federal Claudio Bonadio, quien también procesó a la ex presidenta, al ex canciller Héctor Timerman, entre otros. El ex secretario de Legal y Técnica fue acusado por Bonadio de haber participado de la elaboración del Memorándum con Irán y por ende de haber negociado la impunidad con ese país, algo que el ex funcionario negó cuando fue indagado.

La ex mandataria y actual senadora tiene un pedido de desafuero mientras que Timerman había sido enviado a prisión domiciliaria a raíz de que padece cáncer y fue excarcelado durante la feria judicial.