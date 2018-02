Contraataque de Rofex a BYMA: CNV exige que todavía sigan interconectados

En BYMA se pusieron furiosos cuando se enteraron por la CNV la "mojada de oreja" que les hizo Rofex. Sus agentes solicitaron al regulador la prórroga de la interconexión con BYMA que vencía pasado mañana, porque sólo 1 de los 19 agentes Rofex que tenían la interconexión con BYMA hasta ahora fue dado de alta, mientras los rosarinos ya le dieron el OK a 33 de los 60 miembros BYMA.

El organismo presidido por Marcos Ayerra decidió prorrogar el matrimonio entre ambos mercados hasta que los agentes que solicitaron membresía tanto en BYMA como en Rofex se encuentren en condiciones de operar directamente en dichos mercados, sin verse afectados los servicios que venían brindando a sus clientes en el convenio de interconexión, que BYMA había dado de baja.

"Pésimo antecedente de CNV. Existiendo cláusula de escape no pueden impedir la desconexión. De ahora en más, y con este antecedente, los mercados van a pensar dos veces interconectarse. Y Rofex va a demorar esta cuestión todo lo posible: venganza en puerta", describe un operador que sigue el día a día de este divorcio.

En Rofex advierten que sus agentes no pueden acceder a BYMA como lo quieren hacer, al punto que sólo uno de los 19 fue hasta ahora dado de alta: "No tienen reglas claras de acceso, deben usar la tecnología que ellos quieren, no hay libertad de tecnología. Hay agentes que usan un determinado desarrollo que quieren seguir usándolo", se queja uno de sus directivos.

Su par de BYMA toma el guante: "Los agentes están entrando de a uno, porque somos respetuosos de los tiempos. Entró Transatlántica, que es un pedido anterior. Pero tenemos tecnología y de la buena, no de gameplay. Rofex defiende a Primary, sociedad de soluciones tecnológicas. Hete aquí que el dueño de Primary es Rofex. Ellos sólo dan conectividad a un registro de negociación que cobran y pagan diferencias. BYMA negocia además títulos valores: se mueven títulos por un lado, pesos por otros y garantías de varios activos, por lo que es mucho más complejo. ¿Se entiende que ellos negocian sólo un contrato con diferentes subyacentes? BYMA negocia y liquida títulos derivados, cheques, cauciones, pases, plazos".

La fuente Bymística se agranda: "Estamos para construir el mejor mercado de capitales local y por eso estamos trabajando con cada uno de los agentes que quieren migrar y dando soluciones individuales. Trabajaremos en conjunto con CNV".

Se jacta que BYMA está atendiendo no sólo a los grandes miembros sino también a los chicos, superando ya los 200 y pico de miembros. Y desmiente que BYMA sea más caro que Rofex: "No cobramos multas por liquidación tardía, por información adicional y pedimos garantías accionarias".

Consultados en Rofex sobre esto, no emitieron opinión.