Mendoza y San Juan aprueban el Consenso Fiscal y recuperan fondos

Una a una, las legislaturas provinciales van ratificando el consenso fiscal que sus gobernadores suscribieron a finales de 2017 y que puso fin a una larga disputa legal entre los distritos y el Estado nacional.

Al pelotón de 17 provincias que ya lo habían aprobado, se le sumaron ayer Mendoza y San Juan.

Desde el Ministerio de Interior, Obras Públicas y Viviendas que conduce Rogelio Frigerio explicaron que la expectativa es que los parlamentos provinciales de Jujuy y Santiago del Estero lo traten y aprueben la próxima semana. En el caso de La Pampa, el proyecto ya ingresó a la Legislatura pero aún no tiene fecha de discusión.

Las particularidades la presentan San Luis que es la única que no adhirió al documento, y Chubut, cuyo gobernador Arcioni ya tuvo un rechazo de parte de los legisladores y aún no cuenta con los votos necesarios para lograr aprobarlo en la legislatura provincial.

En el caso de Chubut, los legisladores del FpV que habían rechazado en primer término acompañar al oficialismo en la aprobación del documento, hicieron saber que lo harían siempre que el Gobierno reconozca la reparación histórica a la provincia por la quita de casi un punto porcentual de coparticipación que perdió la provincia en la década de los 80.

Los legisladores kirchneristas reclaman un trato "igualitario" con la provincia de Buenos Aires y explican que recuperar esa deuda de los últimos cinco años significaría en el año unos

$ 5100 millones.

Previo a Mendoza y San Juan, lo aprobó Santa Fe, provincia que reclamó que el Gobierno fije la forma y los tiempos en los que pagará el fallo favorable ya que la norma firmada por todas las provincias establecía que el 31 de marzo debe estar definido cómo se procederá al desembolso de la deuda estimada en

$ 50.000 millones.

El apuro porque las legislaturas aprueben el Consenso Fiscal por parte de la Casa Rosada tiene que ver con que hacen caer juicios activos contra el Gobierno que totalizan $ 750.000 millones.

Para los gobernadores, la celeridad tiene que ver con el reparto de los fondos coparticipables, el compromiso del Gobierno de financiar las cajas previsionales no transferidas y las penalizaciones por no hacerlo.

En el caso de esto último, el documento estableció que aquellas jurisdicciones que habiéndolo firmado, no lo hayan aprobado en sus respectivas Legislaturas (o que no lo cumplan a diciembre de 2019) no recibirán la compensación por la eliminación del artículo 104´ del Impuesto a las Ganancias y el aumento de la asignación específica de cheque.

Respecto de este punto, un trabajo del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) señala que durante enero el monto recibido por las jurisdicciones en concepto de coparticipación fue de $ 78.554 millones, (36,6% más que enero de 2017) La particularidad es que es el primer mes de aplicación del Consenso Fiscal, por lo que también se entregó una compensación de

$ 77.777 millones a las jurisdicciones que sancionaron.