Con la sequía local como eje, la soja tocó en Chicago un nivel máximo en 7 meses

Los futuros de la soja en Chicago hilvanaron ayer su cuarta jornada consecutiva al alza, al cerrar en u$s 380,3 por tonelada para la posición mayo18, y marcaron el máximo nivel registrado desde fines de julio pasado.

El rally alcista se sigue sustentando en las condiciones de sequía y altas temperaturas que afectan a la cosecha gruesa argentina, tanto soja como maíz, desde el inicio del año, y que se van agudizando a medida que avanza el período crítico para los cultivos. Los futuros en Chicago acumulan un alza de 4%, o de 15 dólares desde el inicio de febrero ante la creciente preocupación sobre la oferta mundial de soja y sus subproductos desde mayo, a partir de los problemas climáticos en Argentina.

A eso se suma que a Brasil, donde se esperaba una cosecha cercana al récord de 113 millones de toneladas del año pasado, el clima también lo está perjudicando, aunque de manera opuesta a lo que sucede en Argentina. En las últimas jornadas, fuertes lluvias se repitieron en los principales estados productores y paralizaron la zafra, por lo que se prevé una caída de rendimientos que derive en una merma de la producción total esperada.

Los pronósticos meteorológicos "no auguran mejorías en el corto plazo en las regiones productoras de Argentina, con operadores que ya esperan una producción inferior a las 50 millones de toneladas", remarcó el reporte diario de la corredora de granos Zeni. El informe indicó que el "único alivio vino de la mano de las temperaturas un poco más bajas que limitan el desgaste de las reservas hídricas, aunque aumentarían gradualmente en los próximos días".

Mientras en Chicago la tendencia alcista se fortalecía y vencía las resistencias técnicas hacia el alza, en Rosario los compradores habituales bajaron a $ 5800 la tonelada, o 0,85% contra el cierre del miércoles, sus ofertas por la soja disponible. La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) indicó que la baja en las ofertas redundó en que, pese a las subas externas, el mercado local estuviera "bastante planchado". Atribuyó la situación a "una importante apreciación del pesos contra el dólar, lo que provocó una disminución en los valores ofrecidos. Hubo escasas operaciones comerciales en el recinto".

Eso porque los vendedores esperaban que la oleaginosa llegara a $ 6000 la tonelada como para desprenderse de ella.

Para la cosecha nueva, en tanto, las posiciones mayo, julio y noviembre volvieron a operar en parte de la rueda con límites de suba (11 dólares por tonelada) para cerrar en torno a los u$s 5 por encima del cierre del miércoles. Así, la soja mayo 18 en el Mercado a Término de Buenos Aires (Matba) se ubicó en u$s 293,9 la tonelada, mientras noviembre cerró a u$s 309.

De acuerdo con los últimos datos de la Dirección de Mercados Agropecuarios (Dimeagro), la exportación y la industria declararon compras de soja 2016/17 (vieja cosecha) por las 46,35 millones de toneladas, lo que equivale al 80,6% de la producción-

En tanto, para la actual campaña, exportadores e industria anotaron compras forward de la soja que ingresará al circuito comercial hacia abril por más de 8,2 millones de toneladas. Ese volumen cubriría el 16,5% de la producción estimada al momento (50 millones de toneladas), explicó Eugenio Irazuegui, del área de Research de Zeni.