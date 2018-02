Con enero récord en pasajeros, las agencias prevén vender 20% más de pasajes aéreos este año

Cuando aún la mayoría de las nuevas aéreas no han levantado vuelo, la cantidad de pasajeros llegaron a un récord en enero, tanto en rutas de cabotaje como internacionales.

Y las agencias de viaje prevén que el inicio de los vuelos de nuevas aéreas y el incremento de la oferta de las existentes impulsen de 15% a 20% las ventas de pasajes este año.

En enero, la cantidad de pasajeros de cabotaje en los aeropuertos locales crecieron un 7%, a 1,2 millón de personas, en tanto que el número de vuelos aumentó un 2%, con respecto a igual mes de 2017, a 11.478, según datos difundidos ayer por la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), que depende del Ministerio de Transporte de la Nación (ver aparte).

En el caso de los internacionales, la cantidad de pasajeros creció 14%, a 1,52 millón de personas (con un alza de 11% desde Ezeiza y Aeroparque y 37% desde el interior), mientras que los vuelos lo hicieron un 16%, a 10.098 frecuencias, según EANA.

Para este año, agencias como Avantrip, Despegar, Almundo, Atrápalo y Garbarino Viajes prevén entre 15% y 20% más de pasajeros en general, frente a un 2017 que ya había sido bueno, con un alza de 15% en pasajeros de cabotaje, a 12,98 millones, y de 14% en internacionales, a 14,74 millones, según EANA. Pero vale aclarar que el incremento de 2017 fue frente a un "flojo" 2016.

En enero, las agencias vendieron entre 25% y 30% más pasajes que un año atrás, según comentaron a El Cronista.

"Este año va a ser un boom en cabotaje. Recién ahora se está incrementando la cantidad de vuelos, porque muchas de las nuevas aéreas recién empezaron o están por hacerlo. Y es fundamental que la oferta acompañe a la mayor demanda; a nosotros nos permite vender más para llenar aviones y los pasajeros encuentran mejores tarifas. Si no hubiera mayor oferta, se fija un techo a la demanda y se encarecen los pasajes", comentó Francisco Vigo, CCO de Bibam (Biblos y Avantrip) y fundador de Avantrip. "Este año se proyecta como muy bueno en términos de crecimiento de oferta de asientos y conectividad. Esto se da por los actuales carriers que aumentan frecuencias o nuevas rutas, como así también con la entrada de nuevos jugadores desde el exterior o en el mercado doméstico", explicó Federico Jäger, country manager de Despegar. "Las low cost son un aliciente para que más personas viajen por el país, gente que quizás no podía hacerlo. Vendemos low cost de Europa en nuestra plataforma y también vuelos locales de Andes y Avianca Argentina, creemos que ayudarán a impulsar las ventas", comentó Silvia Tenazinha, country manager de Almundo.

Las agencias prevén que los nuevos vuelos les permitan armar más opciones de paquetes para ofrecer a sus clientes y destinos, y creen que las nuevas empresas que comiencen a volar también elegirán vender a través de agencias, porque le suman volumen de ventas y ofrecen pagos cuotas, una opción elegida por entre el 80% y 90% de los turistas argentinos, incluso si tienen interés.

Sobre una nueva posible suba del dólar contra el peso, las agencias no creen que impacte en las ventas, salvo que se dispare. A lo sumo, consideraron Vigo de Avantrip y Jäger de Despegar, los viajeros pueden cambiar de destino por uno más cercano o bajar la categoría de hotel, pero desde todas las agencias aseguran que los argentinos tienen ya incorporado como hábito los viajes y no quieren resignarlos. "Si el dólar se estabiliza en $ 20 o $ 22 no va a incidir en las ventas. Pero sí se devalúa el peso más allá de ese nivel antes de mitad de año puede restringirse la venta", opinó Martín Romano, de Atrápalo. De todos modos, tanto desde Avantrip, como Almundo, Despegar y Atrápalo no prevén una escalada. En los precios, también podría incidir, aclararon, el valor internacional del petróleo, que impacta de lleno en el costo de los pasajes.