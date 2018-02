Pinedo: "Cristina-Moyano es una buena fórmula, pero no creo que represente al peronismo"

A Federico Pinedo siempre se lo vio cómodo en su rol de espada política del Presidente en el Congreso. Lo demostró en estos dos años, donde jugó un papel clave a la hora de anudar consensos con la oposición para sacar las leyes que le permitieron aplicar su programa de gobierno. No obstante, aquella etapa de debates calientes, donde el Gobierno se jugaba "el todo por el todo" en el recinto para conseguir las aprobación de sus proyectos, terminó. "Ahora empieza una época de normalidad, donde el Congreso es el que tiene que asumir su rol legislativo", dice Pinedo a 3Días, poco antes de partir hacia Chapadmalal para sumarse al "retiro espiritual" del Gabinete macrista donde se fijarán las metas políticas del año.

¿Cambia la dinámica legislativa a partir del 1 de marzo?

-Sí. La Argentina en los dos años de Macri se normalizó mucho. Ya en un par de meses se acaban los aumentos de tarifas, la Argentina se está financiando en el sector público y en el productivo a tasas normales, así que en general los temas más grandes están resueltos. Y lo que viene ahora es una cantidad de trabajo que va a estar más impulsado por los legisladores que por el PEN, tanto del Gobierno como de la oposición.

La oposición asegura que Macri a partir de ahora se propone gobernar por DNU. ¿Es así?

-No, más bien lo contrario. El PEN no va a estar presionando al Parlamento para que trabaje en una cosa u otra, lo que lleva la responsabilidad de impulsar leyes importantes al Congreso. Hay varias.

Un tema pendiente es la reforma laboral. El Gobierno quiere ahora separarla en varias leyes, pero igual va a necesitar que la oposición acompañe...

-Las leyes laborales son mecanismos para mejorar la relación de los trabajadores y de la producción, tiene un nombre así, venenoso, perverso, "la reforma laboral", pero no va haber una "reforma laboral", lo que va a haber son discusiones parciales sobre distintos mecanismos para que la economía se blanquee, para que los trabajadores puedan trabajar en blanco, para que tengan menos cargas sociales que pagar, que tengan los servicios básicos de salud y educación asegurados, mecanismos que permitan a los pequeños productores y empresarios contratar gente que tiene en negro, una cantidad de detalles en las relaciones que las mejoren.

El Gobierno sufrió una importante caída en su imagen luego de la polémica aprobación de la reforma previsional, la suba de tarifas, el affaire Triaca... ¿Qué piensan hacer para recuperar la simpatía del votante que los acompañó este tiempo pero hoy está decepcionado?

-La idea es la de siempre de Macri. Macri cuando era jefe de gobierno de la Ciudad hizo lo mismo: él sostenía, "hay que hacer lo que hay que hacer", no hay que gobernar para hacerse el simpático sino para mejorar la vida de las personas. Así que hay que hacer lo que hay que hacer...

Bueno, pero por algo aplicó el gradualismo estos dos años...

-Porque la Argentina venía de un momento muy duro al final del kirchnerismo que dejó muchas cosas destruidas. Pero la posición de Macri siempre es: "Hagamos lo que hay que hacer y después se van a ver los resultados". Y estamos convencidos de que la opinión pública va a mejorar para el Gobierno cuando se vean los resultados, que va a ser muy pronto. En un par de meses más se acaban los aumentos de tarifas...

¿Habrá nuevos aumentos, además de los ya programados?

-No, no va a haber de nuevo. Este fue el último año que hubo aumentos de tarifas, los del transporte se van a aumentar de a poco en los próximos dos meses, lo que está anunciado, y a partir de ahí, los aumentos van a ser la inflación futura, y la inflación futura va a ir notablemente en baja, eso se va a ver en poco tiempo, una vez que pasen estos aumentos. Los jubilados van a ver que no les bajaron las jubilaciones sino que les aumentaron, la gente va a empezar a ver que no se aumentan más las tarifas y baja la inflación y también el crecimiento de la economía, que es evidente. Macri piensa lo de Perón: la única verdad es la realidad, y la realidad se va a encargar de mostrar los efectos benéficos de los sacrificios que hicimos en el pasado.

Habla de la baja de la inflación, pero el dólar ya supera los 20 pesos y esa suba seguramente se traslade a los precios...

-Lo que no se puede es ser esquizofrénico y decir "es una tragedia que el dólar esté bajo, porque la industria no puede funcionar, no se puede exportar y no se puede generar empleo y te compiten ilegítimamente las importaciones". Ahora, cuando el dólar ni siquiera llegó al nivel que tenía cuando empezó el Gobierno, ya es una tragedia que el dólar esté alto... no es así. El dólar tiene que estar en el nivel que tiene que estar.

¿Y cuál sería ese nivel?

-Tiene que seguir la inflación, la verdad es que todavía no alcanzó la inflación.

¿Va subir más, entonces?

-Creo yo, pero no lo voy a decir yo, lo va a decidir la gente comprando y vendiendo dólares. Pero para nosotros es dramatismo cero el tema del dólar.

Y la meta de la inflación al 15%, ¿se va cumplir este año?

-Sí, definitivamente.

¿Le preocupa al Gobierno la marcha de Moyano del 21? Hay gremios que no adhieren pero él tiene poder de fuego...

-No. Y me parece que no tiene tanto poder de fuego, porque se está rodeando del Partido Obrero, de grupos kirchneristas, todo lo contrario de lo que se supone que era Moyano. Es una manifestación que no es en contra del Gobierno, es contra de los jueces. Y hacer una manifestación en democracia en contra de los jueces me parece una locura.

Hasta el año pasado Moyano era un aliado del Gobierno. ¿No hay retorno en esa relación tal y como están las cosas?

-En lo que no hay retorno es en la exigencia de que los jueces no cumplan con su tarea. En una democracia el Gobierno no le ordena a los jueces "a este no lo metas preso o metelo preso".

Lo paradójico es que en este esquema el peronismo empezó a apurar su reunificación. ¿Se imagina al PJ confluyendo en una alianza Cristina-Moyano que ahora parecen dispuestos a volver a verse las caras? Al Gobierno le harían un favor, casi...

-Es una posibilidad la fórmula Moyano-Cristina, es una buena fórmula, pero no creo que represente al peronismo. Yo tengo una opinión más alta del peronismo. Creo que es una fuerza esencial del sistema democrático, es una fuerza política que está cambiando su dirigencia y la generación de sus dirigentes, y las dos cosas son muy traumáticas. Pero yo espero que el peronismo sea la oposición democrática a un gobierno democrático y que tenga propuestas de futuro basadas en la realidad. Entonces se me ocurre que "futuro", "basado en la realidad", "democrático", no parece eso estar representado por Moyano y algún sector del kirchnerismo que lo que dice es que quiere que se vaya el Gobierno antes de tiempo y cargarse la voluntad popular.

Justamente, Zaffaroni insistió esta semana con que el Gobierno debería irse antes de tiempo...

-Zaffaroni nunca fue peronista. Ahora resulta que los peronistas son la gente que venía del PC o Zaffaroni. Había dos tipos de gorilas en Argentina: los gorilas de derecha y los gorilas de izquierda, que odiaban al peronismo. Muchos de esos están ahora con la bandera del peronismo, pero les da un poco de asquito (risas). Pensaba que Zaffaroni era más democrático. Por ahí, uno dice, fue juez federal en la época de los militares, entonces ahora no debería sorprender que haga estos comentarios antidemocráticos. Me sorprendió igual. Tampoco me preocupa mucho, siempre hay algunos antidemocráticos.

¿Ley contra el nepotismo?

¿El Senado va a acoplarse a la decisión del Presidente de congelar los sueldos de funcionarios y prohibir el ingreso de familiares al Estado?

-El Senado va a discutir, porque acá las decisiones son colegiadas, y eso se discute en la reunión de presidentes de bloque con la presidenta de la Cámara, que seguramente va a plantear el tema cuando se reúnan los presidentes de bloque en los próximos días. Y tal vez tengamos que pensar en una norma permanente sobre el tema que regule esto para todos los poderes del Estado y para el futuro.

Fue una señal ejemplificadora de Macri la medida, pero con poco impacto en la baja del gasto, convengamos...

-En el tema del gasto, cada peso cuenta. Entonces cuando el Presidente estableció que los funcionarios del PEN que cobran sueldos altos no iban a tener actualización de sus ingresos, eso genera un ahorro de alguna importancia. No sé la cifra pero si la inflación es el 15%, va a ser el 15% de todos los sueldos altos del Estado, que son bastantes.