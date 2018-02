AgenteDeCambio parte 1, by un Millennial

Todo empezó cuando, limonada con menta y jengibre de por medio, un proveedor me comentó que las bolsas de cartón que estábamos por desarrollar tenían una certificación ecológica disponible. Nunca supe cuál era el ente regulador o el costo de la impresión de ese sello, pero yo era feliz pensando que por cada árbol que se tiraba para generar mi descartable otro era plantado en su lugar.

Y fue ese día que el bichito Millennial de la sustentabilidad me picó. Hace algunas columnas se me dio por afirmar que justamente este era el aporte Millennial al mundo: la concientización, el darse cuenta, el ver la paja en el ojo propio. Aunque en esa misma columna asumí que no era demasiado lo que hacíamos para generar el cambio de esa realidad. Entonces pensé: puede que mi aporte sea pequeño, que cambiar el mundo esté inimaginablemente lejos de mis posibilidades, pero… administrar un negocio que mueve 100 mil personal al mes suena a que puedo ser, modestia aparte, un agente de cambio; o para ponerlo en términos Millennials #AgenteDeCambio.

Ser #AgenteDeCambio pasó de una declaración de principios a ser un negocio en sí mismo.

Bienvenidos entonces a esta columna que escribo en tiempo presente. Contando los proyectos que como #AgenteDeCambio me propongo, tips para que se puedan replicar y conclusiones a las que iré arribando.

Bolsas Biocompostables

Luego de la bolsa que promete un árbol por un árbol, llegó la bolsa de plástico biodegradable, o biocompostable como le decía este tal Pablo que se enojó cuando le dije que eran demasiado caras.

- Más caro es tirar al medio ambiente un residuo que tarda 150 años en descomponerse.

Ok, demasiado ímpetu para la venta, pero le funcionó.

Ya con Bolsas de cartón y Bolsas de plástico eco-friendly pensé que era una buena idea hacer un logotipo de esta campaña. Porque sin promoción no hay conciencia.

Compost

Esto de la bolsa biodegradable me llevó a investigar sobre el compost. No sé bien qué es y parece bastante “sucio” para un local comercial. Pero me animé a investigar convenciéndome de que es lo que se viene.

Entonces me acordé que, en otro de mis delirios Millennial, había puesto una huerta en mi balcón para poder, en dos años, cosechar cinco morrones, un cilantro, dos tomates de tamaño modesto y… bueno… eso. Entonces le escribí a Nico, quien me la había vendido, y le pregunté qué onda esto del compost.

- Mis clientes vacían el mate y yo tengo mucho de desecho de borra de café, eso genera líquido en las bolsas de consorcio que después gotean y es desagradable, ¿eso podría ponerlo en un compost? - le pregunté.

Y después de explicarme que no tiene olor, que en una semana ya veo el resultado y que los gusanos no iban a invadir el local; nos animamos a soñar que la gente va a aprender a separar los residuos.

Es así que las composteras, después de ir y venir con la estética, ya están en producción. En una segunda parte de esta columna les contaré cómo las recibe la gente.

Lo obvio: las energías renovables

Jugando a que ser un #AgenteDeCambio es posible pensé: ¿Qué onda las energías renovables? Mi padre (ingeniero y boomer) mucho caso no me hizo, así que me asocié con otros Millennial. Esteban se vino hasta el local y empezamos a tirar proyectos.

- No solo energía solar Facu, ahora lo que se viene es la energía cinética, son bicicletas tipo gym que te cargan el celular vía usb con la energía que se genera al pedalear.

Recordar algún juguete de mi infancia que hacía luces respetando las mismas leyes de la física me convenció; y en breve mis clientes se verán obligada a bajar calorías si quiere seguir chusmeando instagram.

Tip pecualiar: tres bicicletas para adultos y cuatro en versiones kid me salen más barato que un set de juegos infantiles. Claro que ser #AgenteDeCambio es pedirles a proveedores y desarrolladores no convencionales que entiendan mis tiempos, prioridades y presupuestos. Pero el esfuerzo extra vale la pena.

Saber que en cada rubro y a la escala que cada uno maneje puede hacer un cambio, puede concientizar otros que se contagien y generen nuevos proyectos. Porque no hay que ser gobierno para concientizar, no hay que ser mega empresario para hacer proyectos de sustentabilidad. Vos, yo, tu negocio tiene le potencial de hacerlo, y tiene la oportunidad de con eso disminuir costos.

¿Ahorro de costos? Repasemos…

El primer caso fue la bolsa de cartón que iba a tener un sello que yo no sabía el costo, pero cuando llegó la factura ese costo resultó ser 0. Cuando me pasaron el presupuesto de las cestas de compost resultó que no era más caro que una campaña publicitaria. Y con las renovables el costo de la electricidad puede bajar hasta un 50%.

Ser #AgenteDeCambio ya no era una simple declaración de principios, sino que pasó a ser un negocio en sí mismo. Y yo los invito, especialmente a los más escépticos, a hacer de la sustentabilidad un negocio. Que no nos de vergüenza decirlo. Qué mejor que las cosas que se hacen bien y pensando en el futuro sean las más rentables. Por qué no abandonar el destructivismo con buen margen para pasar a la sustentabilidad generadora de riquezas.

Porque seamos sinceros, en el mundo de los negocios nada sirve si los números no acompañan, y a este #AgenteDeCambio los números le cierran.

Ahora animate vos… Comentá y seamos todos:

#AgentesDeCambio