Proyectan que las exportaciones no tendrán un buen 2018: los motivos

Luego del déficit comercial récord en 2017, que llegó a un rojo de u$s 8471 millones, un análisis privado indica que las ventas de la Argentina al exterior seguirán con un "bajo dinamismo" en 2018.

"El bajo dinamismo de las exportaciones (-0,4% en cantidades en 2017) es una señal negativa en un contexto de profundización del déficit externo. Todo hace indicar que durante 2018 las ventas al exterior seguirán mostrando un desempeño modesto en términos agregados", analizó un informe de la consultora Radar.

Los motivos por los cuales la consultora proyecta este escenario son:

* Por el lado de cereales, oleaginosas y sus derivados (aceites, harinas, pellets, etc.), que representaron el 45% de las exportaciones en 2017, los problemas climáticos (sequías, heladas, etc.) hicieron reducir las estimaciones de rindes y producción durante las últimas semanas. Los precios, que podrían aumentar si se profundiza el mal resultado –sobre todo en soja-, no llegarían a compensar la baja de las cantidades exportadas.

* Las economías regionales seguirán mostrando resultados heterogéneos, afectadas por los problemas de logística y productividad estructurales. Tal como sucedió en 2017, estimamos que en 2018 sus ventas no crecerán significativamente en cantidades, más allá de las variaciones en el corto plazo del tipo de cambio. En cambio, podría repetirse el buen año de la carne vacuna (por la apertura del mercado chino) y la pesca.

* Por el lado de la minería (alrededor de USD 3.500 M en 2017), la tendencia continuará siendo decreciente como consecuencia de que los principales proyectos mineros se encuentran en la fase declinante de su ciclo de producción. Los proyectos nuevos de magnitud siguen en su mayoría frenados.

* Las exportaciones industriales serán impulsadas por la recuperación de Brasil, sobre todo en vehículos y autopartes, pero su impacto sería moderado en términos agregados. Existen ciertos riesgos en el sector de siderurgia –tubos sin costura- y aluminio por la posible aplicación de cuotas de importación de Estados Unidos a estos productos (aproximadamente USD 700 M en 2017).